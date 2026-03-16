La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le lancement d'une ambitieuse initiative destinée à transformer l'écosystème technologique du continent.

Baptisé « AI 10 Billion Initiative », ce programme vise à mobiliser 10 milliards de dollars d'ici 2035 afin d'accélérer le développement de l'intelligence artificielle (IA) en Afrique. Cette initiative est portée en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement et plusieurs acteurs du secteur privé. Elle ambitionne de soutenir l'innovation technologique à travers le financement de projets, le développement des infrastructures numériques et la formation de compétences spécialisées dans les métiers de l'IA.

Une stratégie pour transformer l'économie africaine

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Selon la BAD, le développement de l'IA pourrait devenir un puissant levier de transformation économique pour le continent. Les projections évoquent la création de près de 40 millions d'emplois d'ici 2035, dans un contexte où plusieurs millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché du travail. Au-delà de l'emploi, l'IA pourrait également générer jusqu'à 1000 milliards de dollars supplémentaires de produit intérieur brut sur le continent au cours de la prochaine décennie. Les secteurs les plus concernés par cette transformation sont notamment l'agriculture intelligente, la santé numérique, la finance et les technologies financières, le commerce électronique et l'industrie manufacturière.

Nairobi au coeur des débats sur l'IA en Afrique

L'annonce de ce programme s'inscrit dans la dynamique du Nairobi AI Forum 2026, organisé à Nairobi. Cet événement a réuni décideurs publics, investisseurs internationaux et entreprises technologiques pour réfléchir aux perspectives de développement de l'IA sur le continent africain. Les discussions ont notamment porté sur la nécessité pour l'Afrique de combler son retard en matière d'infrastructures numériques, de renforcer la formation des talents et de mettre en place des cadres réglementaires adaptés au développement des technologies émergentes.

L'IA, nouveau moteur de développement pour l'Afrique

À travers cette initiative, la BAD entend faire de l'IA un vecteur de croissance, d'innovation et d'inclusion économique. Dans un contexte marqué par une transition numérique accélérée à l'échelle mondiale, plusieurs institutions internationales considèrent désormais que l'Afrique dispose d'un potentiel considérable pour développer des solutions technologiques adaptées à ses propres réalités économiques et sociales. Pour les promoteurs du projet, l'«AI 10 Billion Initiative » pourrait ainsi contribuer à positionner le continent africain comme un acteur émergent de la révolution mondiale de l'IA.