Congo-Brazzaville: Election présidentielle - La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a effectué le 15 mars la ronde de plusieurs bureaux de vote de Brazzaville, afin de se rendre compte de la régularité de l'élection présidentielle qui a mis aux prises le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, avec six autres candidats.

Après avoir accompli son devoir civique avec son épouse à l'école Effort II, à Nkombo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville à 9 heures 27 minutes, Auguste Iloki s'est rendu, en compagnie de la presse, dans les arrondissements 7 Mfilou, 1 Makélékélé, 8 Madibou et 2 Bacongo. Au lycée de la Réconciliation, il a été reçu par l'administrateur maire de Mfilou, Bidiane Itoua, avant d'échanger avec les délégués de la Cour constitutionnelle déployés et les responsables des quinze bureaux de vote de ce centre pour un total de 13 041 inscrits.

La présidentielle de la Cour constitutionnelle s'est, ensuite, rendu aux centres de l'école primaire Alphonse-Massamba-Débat à Diata (19 bureaux de vote pour 17 000 inscrits) et au complexe scolaire Angola-Libre à Makélékélé (11 bureaux de vote). A Madibou, Auguste Iloki a visité les 16 bureaux du centre de vote du CEG Nkouka-Boussoumbou en compagnie de l'administrateur-maire Nicolas Milandou.

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La dernière étape de cette ronde a été l'école Nkeoua-Joseph à Bacongo où le centre compte cinq bureaux de vote. Partout où il est passé entre 9 heures et 12 heures, le président de la Cour constitutionnelle a dû mesurer l'ambiance qui a prévalu dans les bureaux de vote sans faire aucune déclaration à la presse. Mais un constat s'est dégagé : la timidité des électeurs en matinée et l'absence des délégués de plusieurs candidats dans des bureaux de vote, y compris les chefs de certains centres.

Notons que dans le cadre du déroulement de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026, la Cour constitutionnelle a déployé une mission d'observation composée des coordonnateurs et des délégués dans les arrondissements, les communes et les districts sur toute l'étendue du territoire national. Ceci conformément à l'article 176 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui confère au juge du contentieux électoral, entre autres missions, de veiller à la régularité de l'élection du président de la République ; d'examiner les réclamations et de proclamer les résultats définitifs du scrutin. La Cour constitutionnelle est, de ce fait, chargée d'exécuter l'ensemble des activités liées à la validité, à la crédibilité et à la sincérité de l'élection présidentielle.