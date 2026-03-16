Congo-Brazzaville: Election présidentielle/DSN - « Avec le mouvement que je vois, le taux de participation sera largement au-dessus de 60% ... »

Accompagné de son épouse, le candidat-président Denis Sassou N'Guesso a voté le 15 mars au centre de vote de la mairie de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville. Interrogé sur l'abstention qui pourrait être un inconnu dans cette élection, il espère que le taux de participation dépassera la barre des 60% observée depuis 2002.

« Ce n'est pas un secret, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de me montrer les taux de participation aux élections présidentielles depuis 2002 jusqu'à 2021. J'ai lu, jusque-là, ils étaient toujours au-dessus de 60% (67-68 %). On n'a pas atteint 70%. Mais là, avec le mouvement que je vois, le taux de participation sera, à mon avis, largement au-dessus, je n'ai pas de doute qu'il sera bon », a répondu Denis Sassou N'Guesso visiblement confiant de l'emporter dès le premier tour.

Le président sortant qui a fait le tour pendant la campagne électorale, dit avoir constaté que le peuple vivait dans la paix totale, la sécurité. Il a estimé également avoir vu un peuple fortement mobilisé. « ...J'ai aussi constaté que le peuple était acquis au projet que nous présentions. Donc mon épouse et moi accomplissons notre devoir civique. Nous gardons bon espoir que ce que j'ai entendu à travers la campagne se concrétisera aujourd'hui. Alors, je dis au peuple que si nous sommes élus, nous allons mettre en oeuvre le projet que nous avons présenté », a promis Denis Sassou N'Guesso.

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Après avoir accompli son droit civique aux environs de midi, le candidat de la Majorité présidentielle a souhaité que le peuple se lève et se mette à ses côtés pour la réalisation du programme du nouveau quinquennat. « Je crois que la réalisation de ce programme ouvrira de meilleurs horizons pour notre pays, pour les jeunes et les femmes qui se sont fortement mobilisés autour de cette campagne. Nous sommes confiants et nous pensons que notre pays connaîtra de jours meilleurs et j'invite le peule à s'engager à cette voix-là. J'ai accompli mon devoir et c'est ce que j'ai dit au cours de la campagne et chaque Congolais doit comprendre le droit de vote. C'est un droit mais c'est aussi un devoir. Mon épouse et moi venons d'accomplir le nôtre », a-t-il rappelé.

Emporté par la mobilisation autour du bureau qu'il a voté, Denis Sassou N'Guesso espère que tous ceux qui l'ont accompagné disposaient des cartes d'électeur afin de prendre d'assaut les bureaux de vote. « Il faut voter parce que le président ne peut être élu qu'à travers le décompte des voix dans les urnes, ce n'est pas au cours d'un meeting. C'est cela la démocratie, allez aux urnes », a-t-il conclu, n'excluant pas la possibilité de s'ouvrir aux six autres candidats au cas où ils adhéraient à son programme qu'ils ont, d'ailleurs, critiqué tout au long de la campagne électorale.