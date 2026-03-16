Afrique: Coupe africaine de la confédération - Ni vainqueur ni vaincu entre l'AS Otoho et Zamalek

Le représentant congolais n'a pas fait le plein de confiance lors qu'il a eu le privilège d'affronter, le 14 mars, au stade Alphonse-Massamba-Débat, en première manche des quarts de finale de la Coupe africaine de la confédération, le club égyptien de Zamalek.

L' Association sportive Otohô n'a pas pu faire mieux que jeu égal d'un but partout face au Zamalek SC. Charles Atipo avait donné l'avantage aux Congolais à la 13e minute sur coup franc.

L'enthousiasme engendré par ce but inscrit en premier quart d'heure a fini par s'éteindre quand Oday Mohamed Dabbagh a remis les deux équipes à égalité à la 31e minute d'une frappe en première intention et bien aidé par un mauvais emplacement du gardien.

Ce résultat ne reflète pas la physionomie du match. Et l'AS Otohô aura de regrets à nourri. L'équipe s'est procuré les occasions à la pelle surtout en deuxième mi-temps, mais conclues de façon très désordonnée.

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Ce but encaissé à domicile place cependant le Zamalek en ballotage favorable. « Le but encaissé bien sûr fragilise l'équipe. Ce n'est jamais bon dans le contexte africain de prendre un but à domicile surtout qu'on a fait match nul. Ils sont en ballotage favorable », a commenté Sékou Seck, l'entraîneur de l'AS Otohô. Et d'ajouter : « Puisqu' on a pris un but, il faut se remettre en question, qu'est ce qu'il faut faire pour pouvoir réagir en Egypte. On a des éléments qu'il faut, il suffit d'y croire ».

Le club égyptien a donc réussi à stopper la série de l'AS Otohô à domicile. Lors de la phase de groupes , AS Otohô avait fait tomber tous ses adversaires en commençant par CR Belouizdad d'Algérie. Par contre les statistiques à l'extérieur laissent planer le doute en vue de la manche retour prévue pour le 22 mars au Caire. L'AS Otohô n'a glané le moindre point à l'étranger. C'est donc une mission difficile mais pas impossible. « J'ai dit aux jeunes qu'ils n'ont plus rien à perdre. On doit aller chercher cette qualification qui n'est pas impossible . Il faut beaucoup travailler sur le mental et essayer de remobiliser les troupes », a souligné Sékou Seck.

L'AS Otohô garde ses chances de qualification intactes mais à condition de retrouver l'efficacité devant les but qu'il lui a fait défaut. La copie présentée par l'AS Otohô à l'aller est un argument qui fera que le match du 22 mars reste ouvert et très indécis.