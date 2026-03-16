Congo-Brazzaville: 'Soirée Liputa' - La première édition à Paris

À l'initiative de l'actrice culturelle Jojo Miel, une "Soirée Liputa", la première du genre, s'est tenue en présence d'une délégation de l'ambassade de la République Congo à Paris.

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2026, les Congolaises de la diaspora ont été mises à l'honneur, le 13 mars, lors de la "Soirée Liputa", littéralement en lingala "Soirée pagne".

Cette célébration, animée par le DJ B One International, a connu la participation de plusieurs artistes musiciens et promoteurs culturels, parmi lesquels Ted Morgan Production et Vinny Balthazar venu spécialement de Brazzaville pour la circonstance. Il mettra à profit son séjour parisien et prévoit de se produire sur scène le 21 mars au nouveau Casino de Paris.

Sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance en l'honneur des femmes, sans briser les codes vestimentaires de la soirée, dans une élégance festive en mode "deux pagnes ", camisole, boubou, les belles dames de la diaspora congolaise ont défilé tour à tour, arborant les pagnes de haute facture. Chacune dans son style a ainsi pu offrir au public une véritable séquence de démonstration de la "sapologie" au féminin.

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L'ambassadeur Rodolphe Adada, invité d'honneur empêché, s'est fait représenter par le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé à la tête d'une forte délégation composée de femmes diplomates et quelques-uns de leurs collègues masculins. Cette présence a été saluée par les organisateurs ayant reconnu l'implication et l'accompagnement de l'ambassade de la République du Congo en France par la conseillère chargée des Congolais de l'étranger, Larissa Ondzie Ongogni

Cerise sur le gâteau, outre l'accompagnement par les sonorités musicales des deux Congo, afin de lier l'utile à l'agréable, un dîner composé de spécialités congolaises et mets du terroir a été servi aux convives. Autre fait particulièrement marquant et plein d'émotion de la soirée : s'est soudain mis debout l'ensemble de la salle, chacune et chacun y allant de sa voix pour chanter avec ferveur l'hymne national la Congolaise, symbolisant ainsi les valeurs d'unité nationale, la joie de vivre, du vivre-ensemble des Congolais en oubliant ce qui les divise. Au petit matin, au moment de clôturer la soirée, déjà nostalgiques, les femmes ont manifesté leur désir de revenir l'an prochain pour la deuxième édition.