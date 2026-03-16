Maroc: Jazzablanca dévoile la programmation de la Scène 21 pour sa 19e édition

Le Festival Jazzablanca a révélé la programmation de la Scène 21 dans le cadre de sa 19e édition prévue du 2 au 11 juillet à Anfa Park à Casablanca, une scène dédiée à la mise en valeur du jazz contemporain et des expressions musicales actuelles.

Placée au coeur d'une expérience à deux dimensions portée par la Scène 21 et la Scène Casa Anfa, cette édition proposera au public un cheminement entre deux atmosphères musicales distinctes, conjuguant écoute intimiste et grandes performances collectives, indique un communiqué des organisateurs.

Dans une progression d'intensité, la Scène 21 privilégie l'écoute, la finesse du jeu et la proximité avec les artistes, tandis que la Scène Casa Anfa en constitue le point culminant, soutenue par l'énergie collective des grandes performances.

"Ecrin dédié à l'expression artistique, la Scène 21 incarne l'essence musicale du festival et a été pensée, fidèle à l'esprit des premières éditions, comme un cocon musical", relève le communiqué, notant qu'elle se dote cette année d'une nouvelle scénographie destinée à offrir une ambiance intimiste et une expérience sonore immersive.

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Selon les organisateurs, la Scène 21 s'ouvrira le 2 juillet avec la trompettiste britannico-bahreïnie Yazz Ahmed, qui explore les sonorités du jazz moderne, ainsi que le duo franco-congolais Tshegue, dont les compositions mêlent rock, percussions et rythmes hérités de Kinshasa.

La programmation se poursuivra le 3 juillet avec le trompettiste américain Theo Croker, représentant du new jazz, aux côtés de la chanteuse belge Selah Sue, qui proposera une soul moderne aux accents pop, avant de laisser place le 4 juillet au chanteur et compositeur américain José James et au musicien Brian Jackson, figure majeure du jazz-funk.

Les concerts du 5 juillet réuniront le saxophoniste haïtiano-canadien Jowee Omicil, dont l'univers musical est nourri d'influences multiples, et le guitariste nigérian Keziah Jones, créateur du blufunk.

La scène accueillera ensuite le 6 juillet le trompettiste franco-marocain Daoud, avec un projet mêlant jazz et électronique, ainsi que le collectif britannique Nubiyan Twist, connu pour ses sonorités afrobeat, jazz et soul.

Le 7 juillet, le rappeur marocain Small X présentera un projet live accompagné du collectif jazz parisien AMG et du beatmaker Saib, dans une performance associant rap, jazz et textures lo-fi, tandis que le Barcelona Gipsy Balkan Orchestra proposera un répertoire inspiré des traditions balkaniques et méditerranéennes.

Le public retrouvera le 8 juillet le saxophoniste britannique Shabaka Hutchings, figure du renouveau du jazz londonien, ainsi que la formation américaine Thee Sacred Souls, avant les prestations prévues le 9 juillet de la pianiste japonaise Hiromi, virtuose reconnue, et de l'artiste américain Fantastic Negrito, triple lauréat des Grammy Awards.

La programmation se poursuivra le 10 juillet avec la chanteuse marocaine Ami Taf Ra, dont l'univers oscille entre soul, jazz et musiques actuelles, puis avec la légende angolaise Bonga, figure emblématique des musiques africaines.

La Scène 21 se clôturera le 11 juillet avec l'artiste américaine Madison McFerrin, représentante d'une soul alternative, ainsi qu'avec le projet réunissant les artistes marocains Hind Ennaira et Omary, mêlant musique gnaoua, électro et rythmes urbains.

Pendant dix jours, et au rythme de deux concerts par soir, le festival réunira vingt artistes qui feront dialoguer jazz, groove, soul, funk et des projets aux influences multiples, conclut le communiqué.