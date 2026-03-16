Maroc: Foot Mercato - Le milieu de Lille Ayoub Bouaddi a choisi de jouer pour le Maroc

Le milieu de terrain du LOSC Lille (Ligue 1), Ayoub Bouaddi, a "donné son accord verbal" pour représenter désormais le Maroc, rapporte samedi le média sportif français Foot Mercato.

Cet accord intervient au lendemain d'une réunion tenue entre le nouveau sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, et le talent marocain de 19 ans.

"La FRMF a présenté au milieu de terrain le projet envisagé avec la sélection marocaine", souligne le média, affirmant que "les échanges entre les différentes parties ont été jugés positifs par la Fédération".

Selon Foot Mercato, "le joueur polyvalent de Lille, dont les parents sont originaires du Maroc, avait la capacité de choisir les Lions de l'Atlas" trois mois avant la Coupe du monde 2026.

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"La FRMF reste confiante dans ce dossier et souhaite le convoquer dès le rassemblement de mars 2026, dans l'espoir de pouvoir l'intégrer rapidement au groupe", révèle le média, notant que l'équipe marocaine pourrait compter sur un milieu encore plus fourni aux côtés de Neil El Aynaoui et Samir El Mourabet, éligibles pour les prochains rassemblements.

Formé à l'AFC Creil, Ayoub Bouaddi a rejoint en 2021 Lille avec lequel il signe plus tard son premier contrat professionnel qu'il a prolongé jusqu'en 2029. Il se distingue par un style de jeu mûr et réfléchi, rare pour son âge, et impressionne par son calme et sa vision du jeu.

Considéré comme l'un des plus grands talents de la génération 2007, le jeune milieu de terrain compte déjà plus de 70 matches professionnels avec le LOSC en première division.