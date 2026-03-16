Maroc: Hakimi absent face à Nice

Le latéral droit du PSG Achraf Hakimi ne disputera pas le match contre l'OGC Nice programmé le 21 mars pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

En plus de l'international marocain, les joueurs Ludovic Ajorque et Brendan Chardonnet (Stade Brestois), Tyler Morton (Olympique Lyonnais) et Yanis Zouaoui (Havre AC) écopent d'un match de suspension, selon un communiqué de la Commission de discipline de la Ligue française professionnelle (LFP).

De même, le directeur technique de l'OL, Mathieu Louis-Jean, sera suspendu deux matchs fermes et deux matchs avec sursis pour comportement inapproprié lors de la 24e journée de Ligue 1.

La commission de discipline a, en outre, décidé la fermeture partielle pour un match de la tribune sud du stade du Moustoir (Lorient) lors de la réception du Paris FC, suite à l'usage d'engins pyrotechniques lors de la rencontre opposant le FC Lorient à Auxerre dimanche dernier.