Maroc: Hakimi absent face à Nice

15 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le latéral droit du PSG Achraf Hakimi ne disputera pas le match contre l'OGC Nice programmé le 21 mars pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

En plus de l'international marocain, les joueurs Ludovic Ajorque et Brendan Chardonnet (Stade Brestois), Tyler Morton (Olympique Lyonnais) et Yanis Zouaoui (Havre AC) écopent d'un match de suspension, selon un communiqué de la Commission de discipline de la Ligue française professionnelle (LFP).

De même, le directeur technique de l'OL, Mathieu Louis-Jean, sera suspendu deux matchs fermes et deux matchs avec sursis pour comportement inapproprié lors de la 24e journée de Ligue 1.

La commission de discipline a, en outre, décidé la fermeture partielle pour un match de la tribune sud du stade du Moustoir (Lorient) lors de la réception du Paris FC, suite à l'usage d'engins pyrotechniques lors de la rencontre opposant le FC Lorient à Auxerre dimanche dernier.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.