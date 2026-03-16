Maroc: L'effondrement de la classe moyenne

L'affaiblissement accéléré de la classe moyenne au Maroc n'est ni une dérive conjoncturelle ni une conséquence inévitable des crises internationales. Il est le produit direct de choix politiques assumés, qui ont fait de cette catégorie la variable d'ajustement permanente des politiques publiques. Une classe qui paie, qui contribue, qui soutient l'économie, mais que l'Etat a cessé de protéger. Or, lorsque la classe moyenne s'effondre, ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat qui vacille : c'est le contrat social lui-même qui se fissure.

Une classe moyenne sacrifiée sur l'autel des "équilibres"

La classe moyenne n'est pas un luxe social. Elle est le socle de la stabilité, le moteur de la consommation intérieure, la principale contributrice fiscale et la garantie d'une mobilité sociale minimale. Dans tous les pays, sa consolidation relève d'un choix stratégique. Au Maroc, elle est devenue une victime silencieuse.

Sous couvert de préservation des équilibres macroéconomiques, les gouvernements successifs -- et plus encore l'actuel -- ont organisé un glissement progressif : moins de protection publique, plus de charges pour les ménages, plus d'impôts indirects, moins de services de qualité. La classe moyenne ne progresse plus, elle encaisse. Elle ne se projette plus, elle survit.

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Ce basculement n'a rien de naturel. Il est le résultat d'un recul délibéré de l'Etat social, remplacé par un Etat gestionnaire, comptable, sourd aux signaux sociaux et obsédé par l'affichage budgétaire.

Inflation et salaires figés : l'appauvrissement organisé

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La classe moyenne, qui représentait plus de 53% des ménages il y a quinze ans, ne pèse plus qu'environ 44% aujourd'hui, avec une tendance clairement aggravée depuis la pandémie.

L'inflation a servi de révélateur brutal. Avec 6,6% en 2022 et plus de 5% en 2023, elle a laminé le revenu réel des ménages. Face à cette flambée, les salaires sont restés largement figés, notamment dans le secteur privé, où plus de 70% des salariés n'ont connu aucune revalorisation significative.

Pendant ce temps : les prix des produits alimentaires ont explosé (+20 à +35%) ; le coût du transport est devenu insoutenable (+25 %) ; les ménages financent directement près de 55% des dépenses de santé ; le recul de l'école publique contraint la classe moyenne à payer le privé.

Il ne s'agit plus d'une perte de confort, mais d'un processus d'appauvrissement structurel, masqué par une communication officielle déconnectée du vécu réel. La classe moyenne paie davantage, reçoit moins et perd toute visibilité sur l'avenir.

Budgets sociaux : la supercherie des chiffres

La loi de Finances dépasse aujourd'hui les 500 milliards de dirhams. Pourtant, l'impact social reste marginal. La santé demeure confinée autour de 6% du budget général, avec une dépense publique avoisinant à peine 2% du PIB. L'éducation, malgré son poids budgétaire, voit ses crédits engloutis par les dépenses de fonctionnement, sans amélioration tangible de la qualité.

On parle d'Etat social, mais la réalité est tout autre : la fiscalité repose massivement sur les impôts indirects ; la classe moyenne finance l'essentiel de l'effort national ; les niches fiscales, la rente et l'évasion continuent d'être tolérées.

C'est une imposture politique. Un Etat qui se prétend social tout en transférant le poids de son financement sur la classe moyenne n'est pas un Etat social. C'est un État qui fait payer ses renoncements à ceux qui n'ont ni privilèges ni rentes.

Chômage de masse et rente protégée : un double sabotage

Le chômage vient achever cette fragilisation. Plus de 13% au niveau national, plus de 30% chez les jeunes urbains et près de 20% chez les diplômés: l'ascenseur social est à l'arrêt. Le diplôme ne protège plus, le travail ne garantit plus l'intégration.

Dans le même temps, la rente économique prospère. Des secteurs stratégiques restent verrouillés, la concurrence est faussée et les marges augmentent sans bénéfice pour les prix ni pour l'emploi. Les rapports officiels sont clairs : certaines libéralisations ont enrichi quelques acteurs sans servir l'intérêt général.

Face à ces déséquilibres, le gouvernement se réfugie dans l'excuse permanente : crises internationales, contraintes extérieures, héritage du passé. Toujours des alibis, jamais de rupture. La vérité est simple : il manque une volonté politique de s'attaquer aux intérêts dominants et de replacer la justice sociale au coeur de l'action publique.

Conclusion - 2026 : rompre ou subir

Il n'existe plus d'espace pour la neutralité politique lorsque la classe moyenne est méthodiquement épuisée. Ce qui se joue aujourd'hui au Maroc n'est pas une simple séquence économique défavorable, mais une rupture profonde du contrat social. Un Etat qui ne protège plus sa classe moyenne renonce à sa mission fondamentale : garantir la stabilité, l'équité et l'avenir.

L'appauvrissement de cette catégorie n'est ni accidentel ni conjoncturel. Il est le résultat de choix politiques assumés, fondés sur le sacrifice silencieux de celles et ceux qui travaillent, paient leurs impôts et tiennent l'économie à bout de bras. Pendant que la classe moyenne encaisse l'inflation, la fiscalité injuste et la dégradation des services publics, la rente est préservée, les privilèges sont protégés et l'irresponsabilité politique se banalise.

A force de demander à la classe moyenne de "tenir encore", le pouvoir organise sa propre fragilisation. Une société sans classe moyenne solide n'est ni stable, ni juste, ni durable. Elle devient un terrain fertile pour la colère sociale, la défiance politique et le désengagement citoyen. C'est un avertissement, pas une hypothèse.

L'échéance de 2026 ne peut donc pas être traitée comme un simple rendez-vous électoral. Elle doit être un moment de rupture démocratique, un refus collectif de la résignation. Soit le Maroc persiste dans un modèle qui socialise les pertes et privatise les profits, soit il opte pour un basculement clair vers un Etat social réel, protecteur et équitable.

Il n'y aura pas de demi-mesures. Pas d'Etat social sans justice fiscale.

Pas de cohésion sans services publics forts. Pas de stabilité sans travail digne et redistribution équitable.

Protéger la classe moyenne n'est pas un slogan : c'est un acte politique.

Refuser de le faire, c'est assumer la fracture sociale. En 2026, il ne s'agira pas seulement de choisir des représentants, mais de décider quel contrat social nous voulons et qui nous acceptons de sacrifier.

Car lorsqu'une classe moyenne est abandonnée, ce n'est pas elle seule qui chute. C'est toute la société qui vacille.