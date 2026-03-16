Afrique: LDC - L'AS FAR concède un nul face au Pyramids FC

16 Mars 2026
Libération (Casablanca)

L'AS FAR a concédé un nul face au Pyramids FC d'Egypte (1-1), en match des quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi soir au stade Olympique de Rabat.

Ahmed Hammoudan a ouvert le score pour les Militaires dès la 8e minute de jeu, avant que Mahmoud Zalaka n'égalise (52e).

Le match retour est prévu samedi prochain au Caire.

L'autre représentant du Maroc dans cette compétition africaine, la RS Berkane, a affronté Al Hilal du Soudan, samedi soir au stade municipal de Berkane.

Pour leur part, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns se sont imposés face au Stade Malien sur le score de 3 buts à 0.

La Renaissance sportive de Berkane a, elle aussi, arraché un nul face à Al Hilal du Soudan (1-1), en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé samedi soir au stade municipal de Berkane.

Abderrazak Abderraouf Omar a marqué pour Al Hilal (13e), avant que Mounir Chouiar n'égalise en transformant un penalty (90+9e).

Al Hilal a été réduit à dix après l'expulsion de Steven Ebuela (90+6e).

Le match retour est prévu dimanche prochain.

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