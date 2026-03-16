Les appels téléphoniques que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a eus avec plusieurs dirigeants des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), à la suite des agressions iraniennes abjectes, témoignent de la solidarité fraternelle, ferme et constante du Maroc avec ces Etats, a affirmé, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les piliers fondamentaux de notre partenariat stratégique reposent sur la solidarité et l'entraide entre le Royaume du Maroc et les pays frères du CCG ainsi que sur la convergence de nos positions concernant de nombreuses questions régionales et internationales, dixit le chef de la diplomatie marocaine

Intervenant lors de la 8e Réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG, tenue par visioconférence, M. Bourita a souligné que les appels téléphoniques que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a eus avec plusieurs de Ses frères, dirigeants des pays du CCG, ont constitué la plus haute expression de cette solidarité fraternelle, ferme et constante.

Il a, dans ce sens, réaffirmé le soutien total du Royaume et son appui résolu aux pays frères du CCG face à l'agression iranienne odieuse, condamnable et injustifiée dont ils ont été victimes, ainsi que le soutien du Maroc à toutes les mesures qu'ils prennent pour défendre leur souveraineté, préserver leur sécurité et garantir la sûreté de leurs citoyens et des résidents sur leurs territoires. Cela constitue aussi une illustration des positions déjà exprimées par Sa Majesté le Roi dans Son discours devant le Sommet Maroc-Pays du Golfe, tenu le 20 avril 2016, dans lequel le Souverain avait souligné que: "Nonobstant les distances géographiques qui séparent nos pays, nous demeurons unis, grâce à Dieu, par des liens solides, qui ne reposent pas seulement sur la langue, la religion ou la civilisation, mais qui s'appuient également sur un attachement commun aux mêmes valeurs et principes et aux mêmes orientations constructives. Nous partageons aussi les mêmes défis et faisons face aux mêmes menaces, surtout dans le domaine sécuritaire".

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Dans ce cadre, M. Bourita a affirmé que "les défis auxquels notre région est confrontée aujourd'hui nous imposent de hisser notre partenariat stratégique à un niveau supérieur de complémentarité", ajoutant que "la sécurité nationale ne se limite pas uniquement à la dimension militaire, mais englobe désormais la capacité de résilience économique et sociale face aux crises ainsi que la garantie des besoins essentiels de nos peuples dans les circonstances les plus difficiles". Il a également réitéré la détermination du Royaume du Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à aller de l'avant dans son partenariat stratégique avec les Etats du CCG et à en élargir les horizons, tout "en s'inspirant des orientations de nos dirigeants", sur la base notamment de la constance des valeurs et des fondements, afin d'être ensemble en phase avec les évolutions de l'époque "au service des intérêts de nos pays et des aspirations de nos peuples au développement, au progrès et à la prospérité".

"Les piliers fondamentaux de notre partenariat stratégique reposent sur la solidarité et l'entraide entre le Royaume du Maroc et les pays frères du CCG ainsi que sur la convergence de nos positions concernant de nombreuses questions régionales et internationales", a-t-il fait remarquer. Le ministre a également appelé à resserrer les rangs et à se préparer, sur les plans politique et économique, au monde de l'après cette crise afin d'être pleinement présents dans l'élaboration des nouvelles "équations".

Dans ce sens, il a souligné la nécessité de traduire dans les faits les orientations du Sommet Maroc-Pays du Golfe, tenu en Arabie saoudite le 20 avril 2016, à travers des programmes concrets dans divers domaines, en tenant compte du développement notable que connaissent le Maroc et les Etats du Golfe grâce à des modèles de développement ambitieux visant à s'adapter et à tirer profit des mutations économiques et technologiques mondiales. Il a, en outre, salué la décision de prolonger le plan d'action conjoint pour couvrir la période 2025-2030 ainsi que les orientations adoptées au sujet de la consolidation de la coopération au cours des deux prochaines années.

M. Bourita a également insisté sur l'impératif d'une plus grande intégration des acteurs économiques privés des deux parties, de la promotion du contact entre eux et de l'implication active des fonds souverains, notamment dans les domaines de l'investissement et de la mobilité des hommes d'affaires. Par ailleurs, il a salué de nouveau le soutien constant des pays frères du Golfe au Royaume du Maroc concernant son intégrité territoriale.

Sur un autre registre, le ministre a affirmé qu'un règlement juste de la question palestinienne constitue la clé de la sécurité et de la paix dans la région, soulignant que, dans cette optique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, n'a eu de cesse d'appeler à la fédération des efforts sur les plans régional et international en vue d'aboutir à une solution juste et durable à la cause palestinienne, dans le cadre de la solution à deux États, à même de permettre au peuple palestinien de jouir de ses droits légitimes, au premier rang desquels le droit d'établir son État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.