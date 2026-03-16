Maroc: Saibari double passeur, Driouech buteur

Le PSV Eindhoven s'est incliné à domicile face au NEC Nijmegen (2-3), samedi lors de la 27e journée du championnat des Pays-Bas, malgré la performance du Marocain Ismael Saibari, auteur de deux passes décisives.

Les visiteurs ont ouvert le score par Bryan Linssen (20e), avant que le même joueur ne double la mise à la 38e minute. Le PSV a réduit l'écart juste avant la pause grâce à Kiliann Sildillia (42e), sur une action initiée par Saibari.

En seconde période, Nijmegen a repris deux buts d'avance lorsque le Marocain Youssef El Kachati, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a repris un ballon dans la surface pour porter le score à 3-1 (68e).

Le PSV a entretenu l'espoir dans le temps additionnel grâce à un but de l'ailier marocain Couhaib Driouech (90+3e), sur un ballon mal dégagé par la défense après une action amorcée par Saibari, mais les locaux n'ont pas réussi à revenir au score.

Malgré cette défaite, la troisième depuis le début du championnat, le PSV reste leader avec 68 points, comptant 19 longueurs d'avance sur son poursuivant direct, Feyenoord Rotterdam.