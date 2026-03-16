Maroc: Le CCM adopte la vérification de l'enregistrement des contrats des auteurs du scénario pour bénéficier du soutien public

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la mise en place d'une nouvelle procédure portant sur la vérification de l'enregistrement des contrats conclus entre les sociétés de production et les scénaristes, comme condition indispensable pour bénéficier du soutien public destiné à la production cinématographique nationale (avant production), indique un communiqué du CCM.

En vertu de cette mesure, qui entrera en vigueur à compter de la première session de l'année 2026, il sera procédé à la vérification de la conformité des données relatives à l'auteur du scénario, déclarées sur la plateforme numérique dédiée au soutien à la production des oeuvres cinématographiques nationales, avec celles préalablement déclarées soit au registre national du cinéma, soit au registre public (dans le cadre de la loi n°70.17), notamment celles relatives à l'enregistrement du contrat liant la société de production cinématographique concernée à l'auteur du scénario concerné.

Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre optimale de la loi N° 18.23 relative à l'industrie cinématographique et à la réorganisation du Centre cinématographique marocain, ainsi que des textes réglementaires y afférents. Elle vise également à garantir la protection des droits des auteurs de scénarios en leur qualité d'auteurs contractant avec les sociétés de production cinématographique.

Bouillon de culture

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Les nuits de l'Humour francophone

Les nuits de l'Humour francophone reviennent cette année avec une énergie décuplée et une programmation haute en couleur, réunissant sur une même scène des artistes venus de Belgique, du Québec, de France, de Suisse, du Congo et du Maroc.

En partenariat avec l'Institut français du Maroc, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, l'Ambassade de Suisse au Maroc et le Bureau du Québec à Rabat, cet événement célèbre l'extraordinaire vitalité du stand-up contemporain, un humour qui transcende les frontières, mélange les accents, croise les cultures et rapproche les publics, indique le Bureau du Québec à Rabat dans un communiqué.

Ainsi, ces soirées auront lieu mercredi 25 mars 2026 à l'Institut français de Marrakech, jeudi 26 mars à l'Institut français de Casablanca et vendredi 27 mars au cinéma Renaissance de Rabat, précise la même source.

Au fil de trois soirées exceptionnelles, le public est invité à découvrir une mosaïque de styles, à savoir l'humour incisif et rythmé venu d'Afrique centrale, l'autodérision chaleureuse des scènes européennes, la finesse narrative québécoise, la spontanéité et l'énergie des humoristes marocains, ainsi que la précision et l'originalité des voix suisses. Il s'agit de Théo Labbé du Québec, de Sofiane Etai (Maroc-France), de Salim Shady de Belgique, de Bruno Peki de Suisse et de RB Comedy club du Congo.