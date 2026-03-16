Maroc: L'accès des femmes à la justice au centre d'une rencontre à Agadir

La Commission régionale des droits de l'Homme de Souss-Massa a organisé, jeudi, à Agadir, une rencontre autour de l'accès des femmes à la justice sous le thème "Vers une justice accessible, équitable et sensible au genre".

Selon un communiqué de la Commission, cette rencontre tend à mettre en lumière les différents obstacles juridiques, institutionnels, socio-économiques et culturels qui entravent l'accès des femmes et des filles à la justice dans la région de Souss-Massa.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Commission régionale des droits de l'Homme de Souss-Massa, Mohamed Charef, a souligné que le libre accès à la justice est un levier fondamental pour parvenir à l'égalité, protéger les droits et consolider la dignité humaine des femmes. Cela soulève, selon lui, des défis et des contraintes majeurs qui exigent une compréhension approfondie, des mesures concrètes et une action concertée de toutes les parties prenantes.

Il a ajouté que, malgré l'existence d'une structure judiciaire régionale à différents niveaux, l'accès des femmes à la justice reste entravé par de nombreux obstacles, notamment géographiques, culturels, linguistiques et économiques, ainsi que par des perceptions culturelles persistantes.

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Quatre présentations ont été faites à cette occasion, précise le communiqué.

La première, par l'Unité régionale d'appui aux femmes victimes de violence auprès de la Cour d'appel d'Agadir, a mis l'accent sur le rôle des unités et comités régionaux dans la facilitation de l'accès des femmes à une justice équitable.

La deuxième, par l'Association marocaine de la voix des femmes, a abordé l'efficacité de l'accès des femmes à la justice, en particulier en milieu rural, alors que la troisième par le barreau des Cours d'appel d'Agadir, Guelmim et Laâyoune, a porté sur le rôle de la profession juridique dans l'accès des femmes à la justice.

La dernière intervention faite par le représentant du Forum des jeunes avocats, a examiné dans quelle mesure les textes de loi peuvent favoriser l'accès à la justice par les femmes victimes de violence.