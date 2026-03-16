Maroc: Opéré pour pubalgie, Aguerd indisponible plusieurs semaines

Le défenseur international marocain de l'Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, sera indisponible "plusieurs semaines" après avoir subi une intervention chirurgicale pour traiter une pubalgie persistante, a-t-on indiqué auprès du club de Ligue 1.

"Aguerd s'est fait opérer jeudi, et cela s'est très bien passé", a déclaré l'entraîneur de l'OM, Habib Beye, au cours de la conférence de presse tenue avant le match face à Auxerre vendredi soir à domicile.

Donnant de ses nouvelles après l'opération, l'international marocain a indiqué sur son compte Instagram que son objectif est d'"être prêt à temps pour aider le club lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %".

"Depuis octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Malgré tous les protocoles médicaux, l'opération est devenue inévitable", a-t-il écrit.

Dans un communiqué, l'OM a souligné que le joueur "fera tout son possible pour revenir le plus rapidement sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison", tout en apportant son "soutien total" au défenseur durant sa convalescence.

Pur produit de l'Académie Mohammed VI de football, l'international marocain de 30 ans (61 sélections) s'était engagé en septembre dernier avec le club phocéen pour cinq saisons, jusqu'en juin 2030.