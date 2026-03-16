Maroc: Commerce de gros - Une hausse modérée des ventes attendue au premier trimestre 2026

Les patrons des entreprises opérant dans le secteur du commerce de gros anticipent une hausse modérée des ventes au premier trimestre 2026, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).

D'après les résultats de l'enquête de conjoncture menée par l'institution publique au titre du premier trimestre 2026, « les anticipations des grossistes, pour le premier trimestre 2026, affichent une hausse du volume global des ventes selon 22% d'entre eux, et une stabilité selon 68% ».

Dans sa récente note d'information, l'organisme marocain chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles explique que cette évolution serait principalement attribuable à la hausse prévue des ventes dans le « Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac», le «Commerce de gros de biens domestiques » et le « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants ».

Elle serait également justifiée par la baisse des ventes attendues dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et les «Autres commerces de gros spécialisés» (comprend principalement le commerce de gros de combustibles, de minerais et de métaux...)

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La note ajoute que les commandes prévues pour le premier trimestre 2026 seraient d'un niveau normal selon 79% des chefs d'entreprise, tandis que l'emploi connaîtrait une augmentation des effectifs selon 21% des grossistes (une stabilité selon 77%).

Au quatrième trimestre 2025, les ventes du secteur du Commerce de gros sur le marché local auraient connu une augmentation selon 26% des grossistes, et une stabilité selon 62%, a également indiqué l'institution dans sa note.

De l'avis du Haut-commissariat au plan, cette évolution serait due principalement à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication », le « Commerce de gros d'autres équipements industriels » et les «Autres commerces de gros spécialisés» (comprend principalement le commerce de gros de combustibles, de minerais et de métaux).

Cette évolution serait également liée à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac», a indiqué le HCP.

S'agissant de l'emploi, 86% des chefs d'entreprise pensent qu'il aurait connu une stabilité. Ils sont 88% à soutenir que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal.

Enfin, 32% des chefs d'entreprise estiment que les prix de vente auraient affiché une baisse et une stabilité selon 66%.