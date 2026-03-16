Maroc: Al Hoceima - Hausse de 0,7% de l'IPC en janvier dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Al Hoceima a augmenté de 0,7% en janvier dernier par rapport au mois précédent, et a décru de 0,7% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 1,6% en janvier dernier par rapport à décembre, en raison de la hausse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 11,5%, du "Tabac" de 3,8%, des "Légumes" de 2,6%, des "Fruits" de 1,1%, du "Pain et céréales" et du "Café, thé et cacao" de 0,3%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a décru de 0,3%, en raison de la baisse des prix des divisions du "Transport" de 2,5%, des "Restaurants et hôtels" de 0,4% et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,1%, rapporte la MAP.

Aussi, l'augmentation des prix des divisions des "Loisirs et culture" et des "Biens et services divers" de 0,6%, de la "Santé" de 0,3% et du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" de 0,2%, ainsi que la stagnation des indices des autres divisions, n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

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Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a diminué de 1,1% en janvier dernier, sous l'effet de l'abaissement des prix des "Huiles et graisses" de 20,4%, des "Viandes" de 7,8%, du "Lait, fromage et oeufs" de 3,9%, du "Pain et céréales" de 1,7%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 1,1% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,9%.

Par ailleurs, la hausse des prix des "Légumes" de 13,5%, du "Poisson et fruits de mer" de 10,4%, du "Café, thé et cacao" de 10%, du "Tabac" de 4,7%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,7% et des "Fruits" de 0,4% n'a pas affecté l'évolution générale.

De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a décru de 0,2%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 5% pour la division du "Transport" et une augmentation de 2,5% pour la division des "Biens et services divers".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.