Maroc: Al Hoceima - Hausse de 0,7% de l'IPC en janvier dernier

16 Mars 2026
Libération (Casablanca)

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Al Hoceima a augmenté de 0,7% en janvier dernier par rapport au mois précédent, et a décru de 0,7% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 1,6% en janvier dernier par rapport à décembre, en raison de la hausse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 11,5%, du "Tabac" de 3,8%, des "Légumes" de 2,6%, des "Fruits" de 1,1%, du "Pain et céréales" et du "Café, thé et cacao" de 0,3%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a décru de 0,3%, en raison de la baisse des prix des divisions du "Transport" de 2,5%, des "Restaurants et hôtels" de 0,4% et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,1%, rapporte la MAP.

Aussi, l'augmentation des prix des divisions des "Loisirs et culture" et des "Biens et services divers" de 0,6%, de la "Santé" de 0,3% et du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" de 0,2%, ainsi que la stagnation des indices des autres divisions, n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a diminué de 1,1% en janvier dernier, sous l'effet de l'abaissement des prix des "Huiles et graisses" de 20,4%, des "Viandes" de 7,8%, du "Lait, fromage et oeufs" de 3,9%, du "Pain et céréales" de 1,7%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 1,1% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,9%.

Par ailleurs, la hausse des prix des "Légumes" de 13,5%, du "Poisson et fruits de mer" de 10,4%, du "Café, thé et cacao" de 10%, du "Tabac" de 4,7%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,7% et des "Fruits" de 0,4% n'a pas affecté l'évolution générale.

De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a décru de 0,2%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 5% pour la division du "Transport" et une augmentation de 2,5% pour la division des "Biens et services divers".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.