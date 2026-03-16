Maroc: Commande publique - L'Observatoire marocain publie son rapport d'activité 2025

L'Observatoire marocain de la commande publique (OMCP) vient de publier son rapport d'activité pour l'année 2025, adopté par son comité délibératif lors de sa troisième réunion.

Ce document revient sur les temps forts de l'année écoulée et met en évidence les principales réalisations ainsi que les chantiers structurants engagés pour renforcer l'action et les missions de l'Observatoire, indique l'OMCP dans un communiqué.

Selon la même source, le document dresse le bilan des activités menées en 2025, année inaugurale marquée notamment par la consolidation du cadre de gouvernance de l'Observatoire, à travers la formalisation de sa vision stratégique et l'adoption d'un règlement intérieur et d'une charte d'éthique régissant le fonctionnement de ses instances, rapporte la MAP.

Il s'agit aussi de la constitution de la Base de données des marchés publics (BDMP), socle du système d'information de l'Observatoire, destinée à centraliser et fiabiliser les données de la commande publique et à renforcer le pilotage stratégique par la production de statistiques agrégées et d'indicateurs de performance à destination des décideurs publics.

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Parmi les faits marquants figure aussi la réalisation de deux études thématiques, la première, relative à l'étude de marché des achats publics écologiques, afin d'identifier les leviers susceptibles de renforcer les pratiques d'achats publics durables au Maroc, et la seconde portant sur l'étude de faisabilité pour l'introduction des Open Contracting Data Standards (OCDS), visant à analyser les opportunités et contraintes liées à l'implémentation de ces standards au Maroc.

S'y ajoutent la consolidation de la communication et de l'information, à travers l'adoption d'une identité visuelle et la création d'un site web de l'Observatoire ainsi que le renforcement des partenariats institutionnels, aux niveaux national et international, par l'organisation et la participation à des conférences, des webinaires et des visites d'études favorisant le partage d'expériences dans le domaine de la commande publique.

En outre, l'OMCP a poursuivi les actions de sensibilisation et d'échange, visant à accompagner l'intégration des considérations environnementales dans les achats publics et à promouvoir l'usage des techniques de Data Science pour améliorer l'exploitation et l'analyse des données.

À travers ce rapport, l'Observatoire réaffirme son ambition de s'affirmer comme une référence pertinente et un centre de connaissance de la commande publique, au service d'une prise de décision éclairée.

Le rapport d'activité 2025 est accessible en ligne sur le site web de l'Observatoire "omcp.tgr.gov.ma", conclut le communiqué.