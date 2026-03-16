Maroc: Le film 'Mauvais Temps' de Madane El Ghazouani en tournée du 25 mars au 3 avril

Le film "Mauvais Temps", du réalisateur marocain Madane El Ghazouani, sera en tournée dans plusieurs villes du Maroc, du 25 mars au 3 avril, a annoncé l'Institut français du Maroc.

A travers neuf projections-rencontres, le public est invité à découvrir ce premier long métrage, porté par la présence du réalisateur et quelques membres de l'équipe artistique qui accompagneront les séances pour échanger avec les spectateurs, indique un communiqué de l'Institut français du Maroc.

Ainsi, le film sera projeté en présence du réalisateur, de l'actrice Hajar Graigaa et de l'acteur Abdenbi Benniwi à Kénitra le 25 mars, puis Fès, Oujda, Meknès, Rabat, Casablanca, El Jadida, Marrakech avant de clôturer à Agadir le 3 avril.

Présenté dans différentes villes du Royaume, "Mauvais Temps" propose une immersion dans une histoire familiale où les tensions du quotidien révèlent les fractures sociales et les silences qui traversent l'enfance.

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Inspiré d'une expérience personnelle du réalisateur, "Mauvais Temps" raconte l'histoire d'Ayoub, un jeune garçon dont le quotidien bascule lorsque l'appartement familial est divisé à la suite d'un conflit d'héritage.

La famille se retrouve dans la partie du logement dépourvue de toilettes, transformant chaque geste du quotidien en un défi silencieux.

Cette situation particulière permet au film d'explorer avec sensibilité des thèmes universels tels que la dignité, l'intimité et la précarité. À travers ces contraintes matérielles, le récit met en lumière la manière dont les difficultés du quotidien influencent les relations familiales et façonnent les trajectoires individuelles.

Le choix du titre n'est pas anodin: il fait référence à une expression populaire dans les milieux ouvriers marocains, utilisée pour désigner les périodes de travail rare et de revenus incertains. Cette dimension sociale traverse tout le récit, renforçant la portée réaliste et engagée du film.

Présenté lors de la 25e édition du Festival national du film de Tanger, "Mauvais Temps" a été triplement récompensé, recevant le prix de la première oeuvre, le prix spécial du jury (ex aEquo avec Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch) ainsi que le prix du premier rôle masculin pour l'acteur Abdenbi Benniwi qui joue le rôle du père.

Le film a également été projeté au Festival international du film de Marrakech, confirmant son rayonnement sur la scène cinématographique internationale, conclut le communiqué.