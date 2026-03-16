Maroc: M'hamid El Ghizlane - Le 21ème Festival international des nomades, du 3 au 5 avril

La 21ème édition du Festival international des nomades aura lieu du 03 au 05 avril à M'hamid El Ghizlane (province de Zagora), sous le thème "Un héritage vivant, une édition tournée vers l'avenir".

Cet évènement contribue activement, depuis plus de vingt ans, à la préservation du patrimoine immatériel saharien, à la valorisation des savoir-faire traditionnels et des produits du terroir, au soutien de la création artistique des jeunes générations, au renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés locales, et au développement économique et touristique durable dans la région, indique un communiqué des organisateurs.

Le festival poursuit ainsi sa mission, celle de faire du désert un espace de rencontre, de transmission des savoirs et d'innovation culturelle, où traditions ancestrales et expressions artistiques modernes se rencontrent pour raconter l'histoire d'un héritage vivant et en constante évolution.

L'édition 2026 propose une programmation artistique d'envergure réunissant des artistes du Maroc, d'Afrique et d'Europe, fait savoir la même source.

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Parmi les temps forts de cette édition figurent la participation de Dan Gharibian (France/Arménie), figure emblématique des musiques tsiganes, ainsi que des groupes Toumastine (Niger) et Tartit (Mali), ambassadeurs du patrimoine touareg. À leurs côtés se produiront également Virginie Dembélé, une des grandes voix de la jeune génération (Mali), Ibrahim Lagfiri avec ses chants hassanis, ainsi que plusieurs autres artistes qui feront vibrer les nuits du désert de leurs rythmes envoûtants.

Cette édition constitue une nouvelle étape dans l'histoire du festival à travers un voyage musical sans frontières reliant les peuples des dunes et des montagnes, réunis par une même poésie sonore fondée sur le dialogue et l'ouverture.

"Bien plus qu'un simple événement culturel, le Festival des nomades est une expérience immersive au coeur du monde saharien, mêlant musique, poésie, hospitalité et horizons infinis ", souligne la même source.

Les visiteurs du festival pourront, trois jours durant, assister à des concerts et spectacles variés, découvrir des sports traditionnels tels que la course de dromadaires, le hockey sur sable et la fauconnerie, visiter des expositions d'artisanat saharien et déguster le célèbre pain de sable "Mella", accompagné du thé traditionnel et de spécialités de la cuisine nomade.

Au menu de cette édition, figurent également des rencontres, conférences et tables rondes consacrées aux enjeux liés à la vie dans les régions désertiques.

Organisée par l'Association Nomades du monde, cette édition bénéficie du soutien de plusieurs partenaires notamment la préfecture de la province de Zagora, le Conseil provincial de Zagora, l'Office national marocain du tourisme (ONMT), le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que plusieurs acteurs institutionnels et privés.