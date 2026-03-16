Afrique de l'Ouest: Salon international du conseil - Dakar accueillera en juin le premier SICAO

Le Salon International du Conseil en Afrique de l'Ouest (SICAO) se tiendra les 18 et 19 juin 2026 au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES). Cet événement ambitionne de faire de la région un hub stratégique du conseil, sur un marché africain estimé à près de 6 milliards de dollars et en pleine expansion.

Pour la première fois sur le continent, Dakar accueillera ce salon dédié au secteur du conseil. L'événement réunira, « pour la première fois sous un même toit, l'ensemble des acteurs de l'écosystème du conseil à l'échelle régionale et internationale », selon un communiqué publié le dimanche 15 mars 2026.

Le choix du moment n'est pas anodin. L'industrie mondiale du conseil a dépassé 1 110 milliards de dollars et poursuit une croissance soutenue, portée par la transformation numérique et les besoins croissants d'accompagnement stratégique des États et des entreprises.

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Bien que l'Afrique ne représente encore que 2 à 3 % du marché mondial, elle affiche l'un des taux de croissance les plus dynamiques, autour de 7 %. L'Afrique de l'Ouest concentre à elle seule 25 à 30 % du marché africain du conseil, pour une valeur estimée entre 5 et 6 milliards de dollars. Des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal tirent cette dynamique, portée par l'émergence de cabinets locaux et panafricains de plus en plus structurés. C'est dans ce contexte favorable que le SICAO entend s'imposer comme une plateforme de référence du secteur.

Deux jours pour connecter, débattre et conclure

Pendant deux jours, le salon proposera un programme riche comprenant conférences de haut niveau, panels thématiques, ateliers pratiques, rencontres B2B et espace d'exposition professionnelle. Huit grandes thématiques structureront les échanges : Management et performance ; Leadership et capital humain ; Stratégie et développement des affaires ; Transformation digitale ; Finance et gouvernance ; Conseil au secteur public ; Développement durable ; Financement des PME et des startups.

L'événement s'adresse à un large public : gouvernements et institutions publiques, cabinets de conseil nationaux et internationaux, grandes entreprises africaines, investisseurs, organisations régionales et startups innovantes. L'objectif est de créer des synergies concrètes entre secteurs public et privé, tout en valorisant l'expertise africaine face aux grands cabinets internationaux.

Dakar, futur hub du conseil ?

Au-delà de l'organisation d'un salon professionnel, l'ambition est claire : positionner l'Afrique de l'Ouest comme un hub stratégique du conseil, capable de produire et d'exporter sa propre expertise plutôt que de continuer à l'importer.

Dans un contexte marqué par les réformes institutionnelles, les transitions énergétiques et la montée en puissance du secteur privé africain, la demande en conseil de qualité ne cesse de croître. Le SICAO entend ainsi s'imposer comme un rendez-vous annuel structurant pour la profession.