Sénégal: Lutte contre le trafic de drogue - Plus de 500 kg de chanvre indien saisis à Mbodiène

Les forces de gendarmerie ont réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du 15 mars 2026 à Mbodiène, dans la commune de Joal. L'opération, menée par la Brigade de Recherches de Mbour avec l'appui de la Brigade territoriale de Joal, a permis de mettre la main sur 510 kilogrammes de chanvre indien.

Selon les informations recueillies, l'intervention des gendarmes fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant l'arrivée imminente d'une importante cargaison de drogue en provenance de la Casamance. Les trafiquants prévoyaient de débarquer la marchandise par voie maritime dans la localité.

C'est aux environs de 1 heure du matin que les éléments engagés dans l'opération ont surpris les suspects en flagrant délit. À bord d'une pirogue, ces derniers déchargeaient dix-sept colis de chanvre indien, pour un poids total estimé à 510 kilogrammes. La marchandise devait ensuite être acheminée vers d'autres destinations à l'aide de deux charrettes mobilisées à cet effet.

Face à l'intervention rapide des forces de l'ordre, les individus impliqués ont abandonné la cargaison sur place avant de prendre la fuite en profitant de l'obscurité.

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Le bilan de l'opération fait état de la saisie de dix-sept colis de chanvre indien de 30 kilogrammes chacun, d'une pirogue, de deux moteurs hors-bord de marque Yamaha -- l'un de 40 chevaux et l'autre de 15 chevaux --, d'un cheval de robe blanche, de deux charrettes ainsi que d'un téléphone portable de marque Tecno.

Les personnes identifiées dans cette affaire sont actuellement en fuite et activement recherchées par les forces de sécurité. Une enquête a été ouverte afin de démanteler ce réseau de trafic de drogue et d'identifier l'ensemble des complices impliqués dans l'opération.