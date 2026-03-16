Madagascar: Motocross - Saison 2026, huit courses dans les régions

16 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Petite modification.

La Fédération malgache du motocyclisme a actualisé le calendrier pour la saison 2026. Une manche a été annulée pour le championnat de motocross MX. Douze courses sont au programme en MX et huit courses d'endurance. Neuf manches ainsi que trois autres hors championnat figurent dans le calendrier pour le MX. Cinq se disputeront dans les régions.

La 4e manche, le Grand Prix d'Ilakaka, aura lieu le 28 juin. S'enchaîneront par la suite le Grand Prix de l'Est, le 2 août à Datsara, à Toamasina, et le MX Grand Prix sur le terrain MX Toamasina Auto Import Moto 261, le 18 octobre. Les deux suivantes sont le MX Manakara, programmé le 1er novembre, et le King Of Bira à Antsirabe, le 6 décembre. La deuxième et prochaine manche sera le Grand Prix 100x100 à Ambohidava, le 22 mars.

Dans le calendrier du championnat des courses d'endurance, huit manches, dont deux hors championnat, seront au programme. Sur les six manches, trois se joueront dans les régions. À savoir le X-Country d'Ambatondrazaka, le 16 mai, le MX Motul Somabeach, le 16 août à Mahajanga, et le MX-Country de Mananjary, le 31 octobre. La deuxième et prochaine manche, le X-Country Sherco, se tiendra le 19 avril dans la capitale.

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