Madagascar: Smatchin - Rossy séduit les jeunes au Palais des sports

Tambours, chants et danse ont marqué l'entrée de Rossy lors de l'ouverture de l'événement étudiant Smatchin, ce samedi au Palais des sports Mahamasina. Introduit par un air de « Bapampa », l'artiste a fait une arrivée remarquée avant d'entamer sa prestation devant un public composé en grande partie de jeunes.

Avec son accordéon sur scène, Rossy est resté fidèle à son style caractéristique, le « Bapampa be mitapolaka» au rythme entraînant, connu pour « mampirevy tanora », c'est-à-dire faire vibrer et danser la jeunesse.

Accompagné de sa troupe au complet -- danseurs, musiciens et choeurs -- Rossy a lancé sa performance avec le titre « Raiso amin-kafaliana ». Fidèle à son univers musical inspiré du Bapampa, il a proposé un spectacle mêlant musique, percussions et chorégraphies.

La scène s'est ensuite prolongée jusqu'au terrain du Palais des sports. Rossy, toujours entouré de ses danseurs et de ses musiciens, a enchaîné plusieurs de ses chansons phares, notamment « Mbarakaly », « Kala Soa » et « Eh doda eh ». Dans le public, de nombreux jeunes ont repris les paroles en choeur et ont participé activement à l'ambiance créée par la prestation.

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Interaction

Avant l'arrivée de Rossy, DJ Natoo, jeune DJ et animateur connu dans le paysage musical malgache, avait assuré l'animation musicale. À travers un mix de titres contemporains, il a proposé une programmation destinée à la nouvelle génération.

Le public a également pu découvrir les prestations des artistes invités. Tefi et Bob Tobias sont montés sur scène pour interpréter leurs titres « Masika » et « Mauvais Garsan », deux morceaux qui ont marqué l'année 2025. Leur passage s'est prolongé jusqu'au terrain de basket, permettant une interaction directe avec le public.

Pour les organisateurs, la présence de Rossy en tête d'affiche répond à sa capacité à rassembler différentes générations autour de la musique malgache. L'artiste est également reconnu pour ses performances scéniques et pour la place qu'il accorde à la culture malgache dans ses créations.

Au-delà de cette ouverture, Smatchin s'impose aujourd'hui comme un événement interuniversitaire majeur à Madagascar. Ce rendez-vous associe sport, culture et divertissement et réunit chaque année de nombreux étudiants et participants. Lancé initialement comme un projet étudiant, il s'est progressivement développé pour devenir un événement incontournable du calendrier universitaire.