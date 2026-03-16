Madagascar: Rugby à XV - TOP 12, le CEA renverse le FT Manjakaray in extremis

Le stade Makis Andohatapenaka affichait complet pour la confrontation entre le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, et le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), deux sérieux prétendants au titre du championnat XXL Energy Top 12. Au terme d'un match très disputé, les joueurs d'Andranomanalina se sont imposés in extremis sur le score de 29-28.

Le coup d'envoi a été donné à 14h 53 par le CEA, qui s'est immédiatement installé dans le camp adverse. Malgré une première mêlée obtenue rapidement, la défense du FTM a tenu bon. Sur leur première offensive, les joueurs de Manjakaray ont profité d'un carton jaune infligé à Michael pour un plaquage dangereux afin d'inscrire le premier essai de la rencontre à la 6e minute (5-0).

Manjakaray a ensuite pris une légère ascendance dans le jeu d'avants, mettant le CEA sous pression. Mais à la 17e minute, les joueurs d'Andranomanalina ont réagi grâce à une belle combinaison entre Michael, Jean-Yves et Laou pour inscrire l'essai égalisateur (5-5).

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Les percées de Laou ont ensuite électrisé les tribunes sans toutefois permettre au CEA de passer devant. En fin de première période, le FTM a repris l'avantage grâce à une pénalité à la 36e minute, puis un essai du capitaine Lahatra Ramamonjisoa à la 38e. Les joueurs de Manjakaray regagnaient ainsi les vestiaires avec une avance de 14-5.

La seconde période a débuté à 15h 48 avec une mise en jeu du FT Manjakaray. Mais dès la première action, une erreur de passe a été exploitée par Laou, qui a intercepté le ballon avant de parcourir plus de 40 mètres pour inscrire le deuxième essai du CEA (12-15, 42e).

Le CEA n'a toutefois pas lâché et est revenu à 22-23. Manjakaray pensait avoir fait le plus dur en marquant un nouvel essai à la 69e minute (28-22). Mais dans les dernières minutes, Laou a encore frappé en inscrivant l'essai décisif à la 74e minute, offrant la victoire au CEA (29-28).