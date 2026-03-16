Madagascar: Miss Planet Internationna 2025 - Tatiana Raharinirina se hisse dans le Top 20

Sous les projecteurs de la scène internationale, la mannequin malgache Tatiana Raharinirina s'est illustrée au concours Miss Planet International 2025 en intégrant le Top 20, un résultat annoncé ce dimanche par le jury de la compétition et qui constitue déjà une fierté pour Madagascar.

La grande finale de cette cinquième édition s'est tenue hier au Koh Pich Theater, à Phnom Penh. L'événement a réuni des candidates venues de plusieurs pays, mettant en avant la beauté, la culture et les engagements environnementaux.

Après l'annonce de son classement dans le Top 20, Tatiana Raharinirina a également partagé son émotion : « Comme je vous l'avais dit, c'était mon dernier concours de beauté. Je suis très heureuse et honorée d'avoir atteint le Top 20 de Miss Planet International. Merci à tous pour votre soutien. »

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Au cours de la compétition, la représentante malgache s'est particulièrement distinguée lors du défilé des costumes nationaux organisé sur le site emblématique d'Angkor Wat. Elle y a présenté plusieurs tenues inspirées de l'identité culturelle et naturelle de Madagascar. L'une d'elles était une robe blanche sans manches, ornée de motifs de coquillages et prolongée par une longue traîne marron. L'ensemble était complété par un collier en corne de boeuf représentant la forme de Madagascar ainsi que deux nattes traditionnelles. Confectionnée en soga et décorée de broderies et de petits coquillages, la tenue mettait en valeur plusieurs éléments symboliques du patrimoine malgache.

Durant la semaine de préparation, Tatiana a également pris part à diverses activités culturelles et environnementales organisées dans le cadre du concours. Curieuse et ouverte aux échanges, elle s'est initiée à une danse traditionnelle cambodgienne. À Siem Reap, elle a aussi participé à une séance de reboisement visant à sensibiliser à la protection de l'environnement et à la préservation de la biodiversité. Elle a également visité le célèbre site d'Angkor Wat, l'un des lieux les plus emblématiques du Cambodge.