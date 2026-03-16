Congo-Kinshasa: De nouvelles attaques à Muchacha en Ituri provoquent un déplacement massif de la population

15 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs habitants de Badengaido se déplacent depuis samedi 14 mars vers Niania et Mambasa, dans le territoire de Mambasa en Ituri. À l'origine de ce mouvement de population : l'attaque, depuis mercredi, du site minier de Muchacha, situé à une dizaine de kilomètres de Badengaido, par un groupe armé en gestation.

Ces hommes armés ont également attaqué, samedi, une équipe des FARDC à Penge. Selon la Nouvelle société civile du territoire de Mambasa, le bilan provisoire fait état de sept morts, de plusieurs dizaines de personnes enlevées, ainsi que de maisons pillées et incendiées. Les activités sont aussi paralysées dans la zone.

La situation sécuritaire s'est nettement détériorée autour du site minier de Muchacha, près de Badengaido. Craignant pour leur sécurité, de nombreux habitants ont fui leurs villages pour se réfugier à Niania et à Mambasa. En conséquence, les activités économiques et scolaires sont presque à l'arrêt dans ces entités, indique la Nouvelle société civile locale.

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Lors de l'attaque du site minier, les assaillants ont également pillé les biens de la population et incendié plusieurs maisons. Selon la même source, au moins sept personnes ont été tuées et une centaine d'autres enlevées. Une partie des otages aurait déjà été libérée par les hommes armés.

Samedi, ces derniers ont aussi attaqué à Penge un véhicule des FARDC qui se rendait en renfort vers Muchacha. Un militaire a été blessé, tandis que d'autres soldats se seraient repliés.

Pour l'instant, une forte psychose règne dans la zone. Les habitants demandent une intervention urgente de l'armée pour neutraliser cette milice. Jusqu'à présent, le gouvernement provincial ne s'est pas encore exprimé sur cette situation.

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