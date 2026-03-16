Afrique: CAF C2 - Maniema Union bat l'USM Alger 2-1 à Lubumbashi

L'AS Maniema Union s'est imposé face à l'USM Alger sur le score de 2-1, ce dimanche 15 mars, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, lors du match aller comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Les Unionistes ont été les premiers à ouvrir le score à la 40e minute, grâce à Clément Pitroipa sur penalty.

Les 22 acteurs ont regagné les vestiaires avec cette avance des Vert et Noir de Kindu.

Au retour de la pause, les Algériens sont revenus au score grâce au penalty transformé par Khaldi à la 53e minute de jeu.

Les Congolais ont ensuite repris l'avantage à la 65e minute grâce à Exaucia Moanda, auteur d'une reprise sur corner.

Grâce à cette victoire, Maniema Union se positionne favorablement pour une qualification en demi-finales de cette compétition interclubs de la CAF.

Le match retour est prévu le 22 mars prochain en Algérie.