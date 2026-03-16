Sénégal: Collision sur la RN6 vers Tambacounda - Six morts et dix blessés graves (Secours)

Tambacounda — Une collision survenu entre un bus et un véhicule de transport en commun "Cheikh Chérifou" a fait six morts et dix blessés graves, lundi, à une dizaine de kilomètres de la ville de Tambacounda (est), sur la Route nationale 6, a appris l'APS de la 61e compagnie d'incendie de secours de Tambacounda.

L'accident s'est déroulé entre Médina Sibikilin et Touba Darou Salam, sur la Route nationale reliant la ville de Tambacounda à celle de Ziguinchor, en passant par Gouloumbou. Alertés à 8 heures 18 minutes, les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie d'incendie et de secours de Tambacounda sont arrivés sur le lieu du drame à 8 heures 34 minutes.

"Sur place, nous avons dénombré 20 victimes dont dix avec des blessures graves, quatre avec des blessures légères et malheureusement six corps sans vie", a détaillé le lieutenant Mohamadou Falilou Fall, chargé de l'expédition des affaires courantes de la 61ème compagnie d'incendie de secours de Tambacounda.