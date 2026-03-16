Mali: Municipales en France - Bally Bagayoko élu maire de Saint-Denis dès le premier tour (Médias)

16 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Bally Bagayoko, français d'origine malienne, a été élu maire de Saint-Denis, en région parisienne, dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 en France.

A la tête de la liste dénommée "Ensemble, retrouvons l'espoir !", constituée autour de la France insoumise (LFI), du Parti communiste français (PCF) collectif local Seine-Saint-Denis au Coeur, Bally Bagayoko est arrivé nettement en tête avec 50, 77 %, devançant le maire sortant Mathieu Hanotin (32,70 %). A 52 ans, Bagayoko va ainsi s'installer à la tête de la plus grande ville de France remportée par La France insoumise. Saint-Denis est la commune la plus peuplée de l'Ile-de-France après Paris, avec environ 150 000 habitants.

Arrivé en France à l'âge de cinq ans, Bally Bagayoko, issu d'une famille nombreuse, a grandi dans les quartiers ouvriers de la commune qu'il va désormais administrer. Titulaire d'un diplôme en géopolitique obtenu à l'Université Paris 8, le nouveau maire de Saint-Denis dispose d'une expérience remarquée dans la gestion des affaires municipales.

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Il a notamment occupé, à partir de 2001, le poste d'adjoint au maire de Saint-Denis chargé du sport, des grands évènements, de l'emploi, de la formation et de l'intégration sociale. En mars 2008, il intègre de la Conseil général de la Seine-Saint-Denis pour le canton Saint-Denis-Nord-Est, avant de devenir vice-président du conseil départemental, responsable des services urbains et des nouvelles technologies.

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