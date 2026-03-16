Burkina Faso: Commerce et services marchands - Plus de 200 contrôles des circuits pétroliers, des cycles et cyclomoteurs effectués

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité a organisé, la revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue « Commerce et services marchands » (CSD-CSM), le vendredi 13 mars 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de son programme d'activités, le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité a organisé la revue annuelle 2026 du cadre sectoriel de dialogue « Commerce et services marchands » (CSD-CSM), le vendredi 13 mars 2026, à Ouagadougou. L'activité a été placée sous la présidence du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo.

Selon lui, cette rencontre constitue un moment important du dispositif national de suivi et d'évaluation de la politique nationale de développement dans le domaine du commerce et des services marchands. « Elle permet d'apprécier collectivement les résultats obtenus, d'identifier les contraintes et de définir les orientations stratégiques pour les années à venir », a-t-il indiqué.

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Avec l'année 2025 qui marque l'achèvement du cycle de mise en oeuvre de la Politique nationale de développement (PND) 2021-2025, le gouvernement, sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a engagé une nouvelle phase de planification stratégique à travers l'élaboration de l'étude nationale prospective « Burkina 2030 » et l'adoption du nouveau Plan national de développement intitulé : « Relance » pour la période 2026-2030.

« Ces instruments stratégiques visent à impulser un développement socio-économique endogène et inclusif fondé sur l'engagement patriotique et la souveraineté nationale dans un environnement de sécurité et de paix », a-t-il souligné.

Pour le ministre Ouédraogo, les efforts soutenus du gouvernement et de ses partenaires ont permis d'assurer le ravitaillement du pays et l'exercice de l'activité commerciale. « En effet, les actions conduites en 2025 et sur la période 2021-2025 ont permis d'enregistrer plusieurs avancées dans la mise en oeuvre de la politique nationale de développement et du plan d'actions pour la stabilisation et le développement », a-t-il confié.

De nombreux acquis engrangés

De l'avis du directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de la mobilité, Toussaint Dipama, de nombreux acquis ont été enregistrés au titre des trois piliers du Plan d'action pour la Stabilisation et le développement (PA-SD) et ont contribuer à l'économie nationale et à promouvoir le secteur privé.

Il s'agit, entre autres, de l'inauguration d'unités industrielles de transformation, de la tenue d'événements de promotion du commerce tels que le Forum inclusif sur le commerce électronique (FICEL) et l'initiative « Mois du consommer local », la participation du Burkina Faso à des initiatives internationales de promotion des produits nationaux, l'assèchement des sources d'approvisionnement et de financement du terrorisme ayant permis d'effectuer plus de 200 contrôles des circuits pétroliers ainsi que des cycles et cyclomoteurs, les mesures de réponse à la crise humanitaire ayant contribué à la régulation de l'inflation.

« Le taux d'exécution physique est à 81% et le taux d'exécution financière est à 83 ,38% », a-t-il relevé. En termes de perspectives, le directeur général a noté la mise en oeuvre de la feuille de route de la dématérialisation et de la poursuite du projet SIGAT qui est un circuit de production des titres de transport (cartes grises, permis) afin de réduire les délais de production de ces titres.

Les participants ont formulé des recommandations pertinentes et opérationnelles pour le renforcement de la contribution du secteur « Commerce et Services Marchands » à la transformation structurelle de l'économie nationale.