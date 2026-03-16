Burkina Faso: Les routes du développement

La dynamique de construction de la Patrie engagée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, continue de se traduire par des actions concrètes à travers le pays. En effet, en plus des nombreux chantiers en cours, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé, le samedi 14 mars 2026 à Bérégadougou, les travaux de réhabilitation de l'axe Bobo-Dioulasso - Banfora et ceux de construction et de bitumage de la route Banfora-Orodara.

Ces chantiers structurants s'inscrivent dans le cadre du Projet de réhabilitation des routes Bobo-frontière de la Côte d'Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO), une initiative majeure destinée à améliorer la mobilité et à dynamiser l'économie nationale.

Au-delà des projets d'infrastructures, ce lancement qui fait suite à celui de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso dont les travaux sont en cours, prouve, si besoin en était, que malgré la crise sécuritaire, le Burkina Faso poursuit résolument la modernisation de ses corridors stratégiques afin de soutenir la production nationale et de renforcer les échanges commerciaux.

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Ces deux axes routiers contribueront à desservir Orodara, le verger du Burkina, et Banfora, la cité du paysan noir, deux zones reconnues pour leurs immenses potentialités arboricoles, agricoles, halieutiques et touristiques. Ces localités se distinguent notamment par l'abondance de leurs productions de mangues, d'agrumes, d'anacarde, de cultures vivrières et de nombreuses autres spéculations qui alimentent les marchés nationaux et sous régionaux.

Avec la réhabilitation et la modernisation de ces routes, le gouvernement contribue directement à la valorisation de ces potentialités. Car, l'accès aux marchés demeure un facteur déterminant pour transformer la production agricole en véritable moteur de croissance. Des routes praticables toute l'année permettent aux producteurs d'écouler leurs récoltes dans de meilleures conditions, de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer les revenus des acteurs du monde rural. En ce sens, ces infrastructures participent pleinement à la quête nationale de souveraineté alimentaire, un objectif majeur dans le contexte actuel.

Mais, l'importance stratégique de ces deux axes dépasse largement le cadre national. En effet, ils relient deux régions frontalières du Burkina Faso et constituent des corridors essentiels pour les échanges avec les pays voisins. Ils jouent ainsi un rôle déterminant dans les flux d'importation et d'exportation, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Mali. Outre la mobilité des personnes, leur modernisation permettra de fluidifier le transport des marchandises, de réduire les coûts logistiques et de renforcer la compétitivité des produits burkinabè sur les marchés régionaux.

Par ailleurs, l'amélioration de ces infrastructures représente un facteur déterminant pour sécuriser les chaînes logistiques et encourager l'implantation d'activités économiques dans ces régions à fort potentiel. C'est d'ailleurs dans cette logique d'efficacité, d'anticipation et de fluidité du trafic que le Premier ministre a marqué une escale sur le chantier du pont de Hèrèdougou, situé sur la Route nationale 1 (RN1), afin de s'assurer du bon déroulement des travaux avant l'arrivée de la saison des pluies, période souvent marquée par des interruptions du trafic dues à la montée des eaux. Cette attention accordée à la réalisation des infrastructures traduit la volonté des autorités de garantir la qualité et le respect des délais dans la réalisation des projets structurants.

Pour les populations locales, ces routes représentent une promesse de mobilité accrue, d'opportunités économiques et d'une intégration régionale renforcée. Pour les investisseurs, elles constituent un indicateur clair de l'engagement du Burkina Faso à améliorer son réseau routier et partant, son environnement économique.

Épine dorsale du développement, les routes rapprochent les territoires, soutiennent la production, facilitent les échanges et créent de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Dans le contexte actuel de refondation et de reconquête de la souveraineté, chaque infrastructure réalisée constitue une pierre supplémentaire dans l'édification d'un Burkina Faso plus fort, plus résilient et résolument tourné vers l'avenir.

Les axes Bobo-Dioulasso-Banfora et Banfora-Orodara, tout comme le pont de Hèrèdougou, illustrent cette volonté d'avancer, d'investir et de bâtir les bases d'une prospérité durable au bénéfice des populations et de l'économie nationale. En investissant dans les infrastructures, le pays pose les fondations d'une économie plus compétitive et plus solide. Les axes Bobo-Dioulasso-Banfora et Banfora-Orodara apparaissent ainsi comme les artères d'un développement territorial équilibré, d'une agriculture performante et d'un commerce régional dynamique.