Sénégal: La Première dame remet des bourses à des filles du lycée scientifique d'excellence de Diourbel

Diourbel — La Première dame, Marie Khone Faye, a remis lundi des bourses à des filles du lycée scientifique d'excellence de Diourbel (centre) issues de milieux vulnérables, en vue de les accompagner dans la poursuite de leur parcours scolaire.

"Les bourses que je vous remets aujourd'hui ne sont pas un don, mais un investissement sur votre intelligence. Elles sont le pont qui vous mènera, sans entrave, jusqu'à votre baccalauréat et bien au-delà", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de remise organisée en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, du gouverneur de la région de Diourbel et des autorités académiques. S'adressant aux élèves du lycée, la Première dame les a invitées à faire preuve de solidarité et à accompagner les nouvelles pensionnaires de l'établissement.

"Soyez les guides qui facilitent leur intégration, soyez des modèles de discipline, car la résilience est une leçon de vie", a-t-elle lancé, leur rappelant qu'elles forment "une seule élite, celle du mérite". Mme Faye a également réitéré son engagement à rester à leurs côtés, afin de veiller à ce que "leur lumière ne s'éteigne jamais". Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a souligné que ces bourses constituent un appui important pour le parcours scolaire des bénéficiaires.

Selon Moustapha Guirassy, ces bourses se distinguent non seulement par leur consistance, mais aussi par leur caractère durable, puisqu'elles accompagnent les élèves tout au long de leur scolarité, jusqu'en classe de terminale. Il a précisé que les bénéficiaires figurent parmi les élèves les plus performantes de l'établissement, avec des moyennes annuelles supérieures à 17 sur 20.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"En soutenant ces jeunes filles brillantes issues de milieux vulnérables, vous contribuez à lever les obstacles susceptibles de freiner la poursuite de leurs études, et vous participez activement à la construction d'une école plus inclusive et plus équitable", s'est félicité le ministre. Il a enfin indiqué que, depuis deux ans, les initiatives de la Première dame ont eu un impact notable sur le système éducatif, notamment en faveur de la promotion de l'excellence et de la scolarisation des filles.