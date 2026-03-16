Sénégal: Fatick - 900 kits alimentaires distribués par les services de l'action sociale

Fatick — La direction régionale de l'Action sociale de Fatick (ouest) a distribué, lundi, 900 kits alimentaires à des familles vulnérables, un appui visant à soutenir les bénéficiaires en cette période de Ramadan.

Chaque kit alimentaire comprend 25 kilogrammes de riz, 5 litres d'huile, 5 kg sucre, 1kg de couscous et des sachets de lait en poudre. "Les charges des familles explosent pendant cette période. Le besoin est réel. Nous sommes en temps de Carême et la Korité approche. C'est un geste de haute portée sociale qu'il fallait faire pour soutenir les familles vulnérables", a indiqué Mamadou Dièye, directeur régional de l'Action sociale de Fatick.

Il a expliqué que les bénéficiaires ont été choisis à partir d'un travail de "ciblage sérieux" mené par des travailleurs sociaux, en prenant en compte toutes les couches de la population. "Nous avons en charge des personnes et couches vulnérables dans toute la région. Il fallait saisir le personnel de travail de l'Action sociale pour mener un ciblage sérieux dans les zones les plus reculées tels que Simal, Soum, Mbam et même dans les îles", a souligné M. Dièye.