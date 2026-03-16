Afrique: Algérie - Sept alertes météo pour neige, pluie et vents violents, vigilance maximale !

Les services de Météo Algérie ont publié plusieurs alertes météorologiques suite à une forte dégradation des conditions climatiques sur le territoire national. Selon l'Office National de la Météorologie, sept bulletins météorologiques spéciaux (BMS) ont été émis pour avertir la population de phénomènes potentiellement dangereux tels que pluie soutenue, vent violent, chutes de neige et formation de verglas.

Ces alertes concernent de nombreuses wilayas à travers le pays, en particulier les zones montagneuses et côtières, où les conditions pourraient perturber la circulation et les activités quotidiennes. Les autorités appellent à la vigilance maximale, notamment pour les automobilistes et les habitants des régions exposées aux intempéries.

Selon le communiqué de Météo Algérie, les précipitations et les rafales de vent pourraient atteindre des intensités inhabituelles, provoquant des accumulations de neige sur les routes et des perturbations dans les réseaux de transport. L'Office recommande également de limiter les déplacements non essentiels et de suivre les consignes de sécurité diffusées par les autorités locales.

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Les bulletins spéciaux (BMS) diffusés précisent les zones concernées, la nature des phénomènes attendus et la durée de validité des alertes, permettant ainsi aux services de sécurité et aux citoyens de se préparer à ces conditions extrêmes. L'organisme souligne l'importance de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques pour anticiper les risques et réduire les accidents liés aux intempéries.

Ces nouvelles alertes s'inscrivent dans un contexte de variabilité climatique accrue, où des épisodes de pluie intense, de neige et de vent violent se produisent de manière plus fréquente, affectant plusieurs régions du pays en même temps. Les services météorologiques continuent de surveiller l'évolution de la situation et d'informer la population sur les mesures de prévention et de sécurité à adopter.