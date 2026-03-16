Afrique: AS Maniema, USM Alger, OC Safi, Wydad - Où suivre les rencontres en direct ?

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La phase des quarts de finale aller de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025-2026 démarre aujourd'hui avec deux confrontations attendues.

À 14h00, l'AS Maniema Union reçoit l'USM Alger, dans un match diffusé sur beIN Sports Aréna 7. Les Algériens chercheront à confirmer leur statut de favori à l'extérieur, tandis que les Congolais espèrent profiter de l'avantage du terrain pour prendre un bon départ dans cette double confrontation.

Plus tard dans la soirée, à 23h00, l'Olympique Club de Safi affrontera le Wydad Casablanca. Ce match, retransmis sur beIN Sports Aréna 2, opposera le champion marocain à un club marocain ambitieux, dans un duel où chaque détail pourrait peser lourd pour la qualification au tour retour.

Ces rencontres aller, programmées sur deux journées, seront cruciales pour les équipes en lice, chaque résultat pouvant influencer de manière déterminante la suite de la compétition. Les matchs retour se joueront la semaine prochaine, les 21 et 22 mars 2026.

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