Afrique: Ligue des champions - Quarts de finale, l'EST affronte Al Ahly ce soir à Radès (22h00), un vécu continental considérable...

L'EST, en croisant pour la énième fois Al Ahly, mise, entre autres, sur son vécu continental, essentiellement en cette ligue des champions. Depuis la création de cette compétition, l'EST a appris à disputer le maximum d'éditions, même si à plusieurs reprises, elle s'est heurtée à la malédiction de la finale (1999, 2000, 2012, 2024). Le fait d'être présent continuellement dans les stades des quarts de finale (la 10e fois de suite) est déjà un indice révélateur de la «compétitivité» des « Sang et Or » sur cette ligue des champions.

Ce cumul de participations lui permet d'imposer un certain ascendant sur ses adversaires, et lui donne un avantage et une forte aisance. Cette fois, l'EST est tombée sur l'équipe la plus compétitive de l'épreuve, Al Ahly qui, même en étant amoindri, peu brillant, mal à l'aise, se transforme quand les choses sérieuses commencent. Toutefois, le représentant tunisien puise dans son expérience, dans la richesse de son effectif, dans sa série positive de résultats en championnat, pour essayer de prendre option dès la manche aller.

Ou au moins de mettre une pression de résultat sur l'adversaire avant le retour qui se jouera à huis clos. Les considérations techniques, la prestation individuelle, les détails, l'attitude de l'arbitre, tout cela compte bien évidemment. Mais, en jouant devant un public dans tous ses états et qui rendra l'arène de Radès un véritable festival de chants, de chorégraphie et de soutien indéfectible, les joueurs de l'EST mettront le double de ce qu'ils peuvent pour se transcender.

Ce ne sont pas des matches ouverts et spectaculaires à ce stade de compétition quand deux favoris s'affrontent, ce sont des matchs durs, musclés, tactiques, longs à couper le souffle, froids par moments. Dans l'esprit de Beaumelle, les idées de jeu ne manquent pas, mais plus que cela, c'est l'esprit et l'attitude collective pendant le match qui compteront.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et quand on a une longue expérience de la ligue des champions, il ne devrait pas y avoir un grand trac. Au contraire, l'équipe devrait s'y mettre avec beaucoup de détermination et de tact. Il n'y a pas de raisons pour que l'EST ne rentre pas dans ce match avec la ferveur qui va acculer Al Ahly.