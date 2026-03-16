Sénégal: Qualification Mondial 2026 - Le Sénégal perd contre Porto Rico (56-47) avant la dernière journée décisive

Dakar — L'équipe nationale féminine de basket du Sénégal s'est inclinée face à celle de Porto Rico sur le score de 56 à 47, lundi à San Juan, lors de la quatrième journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Les Lionnes occupent actuellement la cinquième place et devront attendre la dernière journée des qualifications, prévue mardi à 18 h GMT contre l'Italie, pour espérer décrocher une qualification.

Le Sénégal a connu une entame de match compliquée. Perturbées par l'agressivité et l'intensité des Portoricaines, les Sénégalaises ont douté durant tout le premier quart temps, conclu sur le score de 17 à 5 en faveur du pays hôte.

Les coéquipières de la capitaine Yacine Diop vont toutefois réagir dès le deuxième quart temps grâce à un changement tactique du coach Cheikh Sarr. Elles inscrivent 17 points contre 9, portées notamment par la pivot Khadija Faye et par Sabou Gueye, efficace dans l'organisation du jeu et la distribution des passes décisives. À la pause, Porto Rico mène 26 à 22.

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Au retour des vestiaires, les Lionnes perdent de leur lucidité et laissent leurs adversaires reprendre le dessus dans le troisième quart temps (43-32). Malgré un dernier quart temps remporté, l'écart était suffisant pour permettre aux Portoricaines de s'imposer 56 à 47.

Les tournois de qualification ont débuté simultanément à Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico) et Istanbul (Turquie), avec la participation de 24 équipes.

Cinq équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit de l'Allemagne (pays hôte), des États-Unis (AmeriCup 2025), de la Belgique (EuroBasket 2025), de l'Australie (Asia Cup 2025) et du Nigeria (AfroBasket 2025).

Le Sénégal évolue aussi dans la poule B avec la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Espagne, déjà assurée de sa qualification après avoir remporté ses quatre matchs. Il reste encore deux tickets à prendre.