Sénégal: Médina Baye - Le Libyen Mouhamed Farad Elghahwadji lauréat du Grand-Prix international pour le récital du Coran

Kaolack — Le Libyen Mouhamed Farad Elghahwadji a été sacré, dimanche à Médina Baye (Kaolack, centre), lauréat de la 13e édition du Grand-Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran, devant le centre-africain Bachir Mahamed Hassan, a constaté l'APS.

Les sénégalais Mouhamadoul Mahi Touré de Médina Baye, lauréat de l'édition 2017 de ce concours, Ibrahima Seck de Médina Baye et Serigne Bassirou Dème de Diourbel, arrivent respectivement troisième, quatrième et cinquième. Cette année, on a enregistré la participation de 156 candidats de 36 pays.

La 13e édition du Grand prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran a tenu sa cérémonie officielle de remise des prix à l'esplanade de la grande mosquée de Médina Baye, en présence de plusieurs personnalités religieuses, dont des dignitaires de la Fayda Tijania, le commissaire divisionnaire Souleymane Ba, chef du service régional de la sécurité publique ainsi que des délégués venus de différents pays.

Cet événement majeur, dont l'édition avait pour parrain le nigérian feu Cheikh Taher Othman Bauchi, décédé récemment, récompense les meilleurs récitants de la sous-région, avec une forte dotation financière pour les lauréats.

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Avec une mise de 21 millions francs CFA partagée aux vainqueurs, le lauréat a reçu une enveloppe de dix millions francs CFA, son dauphin cinq millions francs CFA, le troisième, trois millions francs CFA, le quatrième a eu deux millions francs CFA et le cinquième perçu un million francs CFA. Les autres finalistes ont reçu chacun deux cent mille francs CFA.

Selon le coordonnateur du Grand prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran, Mouhamad Abdoul Malick Ibrahima Niass, chaque pays pouvait présenter jusqu'à trois candidats. Certains candidats ont participé via l'application Zoom, à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC).

La particularité de cette édition, c'est la participation d'un jeune palestinien qui vit e Israël, via cette application.

Mouhamad Abdoul Malick Ibrahima Niass a signalé que depuis 2013, année de la première édition dudit concours, 300 millions de francs CFA ont été distribués aux différents lauréats. Des candidats du Bengladesh, de l'Inde et de bien d'autres pays étrangers n'ont pas pu faire le déplacement à cause de la guerre au Moyen-Orient, a-t-il affirmé.

Il a profité de la cérémonie de remise des prix pour annoncer le projet de construction du siège du Grand-Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran, sur un terrain de mille mètres carré, non loin de la cité religieuse de Médina Baye. Cette future infrastructure va servir de lieu d'éducation et d'apprentissage du Coran.

Niass, par ailleurs un des fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), s'est réjoui de la bonne organisation de cet évènement possible grâce à la "forte implication" de bonnes volontés parmi lesquelles les membres de la famille de la Fayda Tijania et du comité d'organisation. Il a toutefois déploré la non implication des pouvoirs publics.

"Comme nous l'avions fait l'année dernière, nous avons adressé cette année+ des correspondances à toutes les autorités, du président de la République au président de l'Assemblée nationale en passant par le Premier ministre et le ministre de l'Education nationale. Mis à part la réaction de Fadilou Keïta, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), nous n'avons reçu aucune autre réaction", s'est-il indigné.