Sénégal: Korité - Le croissant lunaire observable à l'oeil nu, jeudi, selon l'ASPA

Dakar — Le croissant lunaire est observable à l'oeil nu, jeudi, partout dans le pays, marquant la fin du ramadan et l'Aïd el-Fitr (Korité) vendredi, a annoncé dimanche soir l'Association sénégalaise de promotion de l'astronomie (ASPA).

Dans un communiqué transmis à l'APS, elle déclare qu"'un croissant [lunaire] extrêmement fin et une élongation presque minimale, n'excluent pas une visibilité du croissant à l'ail nu partout où les conditions atmosphériques seront optimales".

L'ASPA ajoute que la lune sera plus nettement visible le vendredi, et sera obsorvable à l'all nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé.

Sur la différence d'intensité de la luminosité du croissant lunaire entre le jeudi et le vendredi, l'association nationale d'astronomie explique que le premier jour, la lune sera seulement âgée de 17h 58mn au coucher du soleil, avec une surface éclairée d'environ 1%.

Au second, par contre, "elle sera alors âgée de 1 jour 17 heures 58 minutes au coucher du soleil, avec une luminosité d'environ 4%", observe l'ASPA.

"Les données sont valables pour Dakar, mais les conclusions s'appliquent à tout le pays", souligne-t-elle, recommandant de toujours chercher le premier croissant lunaire à l'Ouest, "au-dessus de là où le soleil se couche".