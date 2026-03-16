Sénégal: Révision de contrats - Des responsables syndicaux des ICS inquiets du gel des comptes de l'entreprise

Les travailleurs des Industries chimiques du Sénégal (ICS), implantées dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane) ont exprimé, samedi, leur inquiétude après l'annonce, par le Premier ministre, du gel des comptes de leur entreprise.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué jeudi soir, lors d'une conférence de presse à Dakar, avoir obtenu la révision de plusieurs contrats avec des entreprises étrangères, pour la plupart. Ces contrats couvrent, notamment, les secteurs des phosphates, du ciment, de l'atapulgite, du dessalement de l'eau de mer, de l'électricité, des infrastructures et de l'immobilier.

Selon Mohamed Dieye, l'un des responsables du collège des délégués du personnel, l'annonce du gel des comptes de la société par le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors de sa récente intervention publique, a suscité un climat de forte psychose chez les travailleurs.

Il a dit que la direction des ICS, soucieuse d'atténuer les répercussions de cette décision sur ses employés, a décidé d'anticiper le paiement des salaires du mois en cours, prévu à partir du 16 mars 2026.

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Dans un message adressé à ses collègues , M. Dièye a par ailleurs invité les délégués du personnel à sensibiliser les travailleurs sur la nécessité d'une gestion prudente de leurs émoluments une fois le paiement effectué, évoquant des risques de difficultés financières majeures le mois prochain.

Mamadou Sow, représentant de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a, lui, indiqué que l'ensemble du personnel se dit actuellement "désemparé", face à cette situation, en l'absence d'informations officielles provenant aussi bien de la direction de l'entreprise que des autorités étatiques sur les motifs exacts du blocage.

Il a également dit que les représentants des travailleurs sollicitent la tenue d'une audience avec le Premier ministre, ainsi qu'avec le ministre en charge du Travail afin d'obtenir des clarifications sur cette affaire.