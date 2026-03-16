Afrique: Le Groupe d'amitié sénégalo-iranien encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour le retour à la paix au Moyen-Orient

Dakar — Le Groupe d'amitié sénégalo-iranien (GASI) encourage, le gouvernement sénégalais, "reconnu pour sa tradition diplomatique fondée sur le dialogue et la médiation", à poursuivre ses efforts au sein de la communauté internationale pour favoriser toute initiative susceptible de contribuer au retour à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient" touché par une guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israel contre l'Iran.

"Le Groupe d'amitié sénégalo-iranien encourage également le gouvernement de la République du Sénégal, reconnu pour sa tradition diplomatique fondée sur le dialogue et la médiation, à poursuivre ses efforts au sein de la communauté internationale pour favoriser toute initiative susceptible de contribuer au retour à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient", indique un communiqué de la structure transmis à l'APS.

Le texte précise que des responsables du GASI s'étaient rendus samedi dernier à l'Ambassade d'Iran à Dakar pour présenter leurs condoléances suite à l'assassinat lors d'un bombardement de l'ex-guide suprême iranien, Ayatollah Ali Khameni.

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Le GASI est composé de citoyens sénégalais et iraniens issus de divers horizons, notamment des universitaires, des étudiants, d'anciens Ambassadeurs, des hommes d'affaires, des acteurs de la société civile, des opérateurs du secteur privé ainsi que des chefs religieux (imams et oulémas) etc.

Dans le texte, la structure réaffirme "sa conviction que la paix, la coopération entre les peuples et le respect du droit international constituent les fondements indispensables d'un ordre mondial stable et juste".

Elle appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts pour promouvoir la désescalade, encourager le dialogue et soutenir toutes les initiatives diplomatiques susceptibles de conduire à une paix durable dans la région et dans le monde qui en réalité est un seul village planétaire.

Le Groupe d'Amitié Sénégalo Iranien tient à saluer les relations historiques d'amitié, de coopération et de respect mutuel qui unissent la République islamique d'Iran et la République du Sénégal depuis plus d'une cinquantaine d'années dans de nombreux domaines, notamment diplomatique, culturel, social, économique et académique.

Il exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions et aux affrontements militaires dans la région, qui constituent une menace grave pour la stabilité et la sécurité internationales (une guerre régionale à conséquence mondiale).

"Cette situation suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté internationale quant au respect des principes du droit international et de la souveraineté des États", indique le GASI.

Il réaffirme son attachement constant aux principes de paix, de dialogue et de règlement pacifique des différends. Les conflits armés ne peuvent qu'aggraver les souffrances des populations civiles et fragiliser davantage l'équilibre déjà précaire de l'économie mondiale.

Dans ce contexte, le GASI appelle toutes les parties concernées à faire preuve de responsabilité, de retenue et de sagesse, et à privilégier les voies diplomatiques et le dialogue constructif afin de parvenir à une solution juste, durable et pacifique au conflit.

Le GASI présente ses "sincères condoléances" au peuple iranien suite au rappel à Dieu du Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran, Ayatollah Ali Khameni.

"En cette circonstance douloureuse, nous exprimons notre solidarité au peuple iranien ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Nous saluons également la mémoire de toutes les victimes et martyrs tombés lors des récents affrontements armés ayant causé d'importantes pertes humaines et des dégâts matériels considérables", souligne le communiqué.