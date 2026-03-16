Sénégal: Qualification Mondial 2026 - Cheikh Sarr pointe des 'erreurs' arbitrales, après la défaite contre Porto Rico

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal, Cheikh Sarr, a estimé que le manque d'efficacité face à la défense de zone et les "erreurs" arbitrales expliquent en grande partie la défaite des Lionnes contre Porto Rico (47-56).

"C'est le jeu de zone qui nous a fait perdre. Elles ont joué comme ça pendant 30 minutes. Nous avons eu l'opportunité de prendre des tirs contre la zone, mais nous avons hésité et nous n'avons pas pris les bonnes décisions. Nous sommes à 25 % à trois points, ce qui n'est pas bon du tout", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse après la défaite du Sénégal face à Porto Rico (47-56), en match comptant pour la quatrième journée du tournoi de qualification à la Coupe du monde féminine de basket FIBA 2026 à Berlin en septembre. Il était accompagné de la meneuse Sabou Guèye.

Les Lionnes, qui n'avaient besoin que d'une victoire pour assurer leur qualification, compromettent ainsi leurs chances de participer au Mondial de Berlin prévu en septembre 2026. Elles devront attendre la dernière journée mardi contre l'Italie pour connaître leur sort.

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Cheikh Sarr a toutefois souligné que son équipe avait réussi à limiter l'un des principaux points forts de l'adversaire. "Porto Rico est une équipe de contre-attaque. Mais nous avons fait un bon travail pour stopper la pause rapide - c'est-à-dire l'attaque immédiate après récupération du ballon, avant que la défense adverse ne soit en place - car elles n'ont marqué que sept points dans ce secteur", a-t-il expliqué.

Le sélectionneur des Lionnes a également reconnu la qualité de certaines joueuses adverses, difficiles à contenir. "Elles ont de très bonnes joueuses. Nous ne pouvions pas les arrêter dans les situations de un contre un, et c'est aussi pour cela que nous avons perdu ce match", a-t-il ajouté.

Cheikh Sarr a aussi évoqué les difficultés rencontrées dans la constitution du groupe, notamment l'absence de plusieurs joueuses évoluant à l'étranger. "Nous avons beaucoup de joueuses qui jouent à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne ou en France. Certaines voulaient venir, mais avec les règles de la FIBA et les problèmes de visa pour Porto Rico, ce n'était pas facile pour tout le monde de rejoindre l'équipe", a-t-il expliqué.

Pour la suite de la compétition, Cheikh Sarr a assuré que l'équipe reste concentrée. "Nous devons maintenant prendre des décisions sur la manière dont nous allons jouer le prochain match. Nous allons analyser la vidéo et préparer notre stratégie pour demain", a-t-il dit.

De son côté, la meneuse des Lionnes, Sabou Guèye, a admis que l'équipe n'avait pas évolué à son meilleur niveau. "Je pense que nous n'avons pas joué notre jeu. Nous avons eu des difficultés jusqu'au bout, mais nous devons continuer. Nous n'avons pas d'excuse", a-t-elle reconnu.