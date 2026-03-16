Sénégal: Week-end des Lions - Pape Moussa Fall brille, Sabaly et Dieng buteurs, Jackson voit rouge

Dakar — Auteur d'un doublé et d'une passe décisive avec le RAAL La Louvière, Pape Moussa Fall figure parmi les footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end à l'étranger, à l'image de Bamba Dieng et Cheikh Sabaly également décisifs avec leurs clubs, tandis que Nicolas Jackson a été expulsé en Allemagne après un violent tacle.

Lamine Camara, Pape Demba Diop et Moctar Diop se sont également distingués en délivrant des passes décisives.

L'attaquant de 21 ans du RAAL La Louvière (13e, relégable), Pape Moussa Fall, s'est illustré dimanche lors de la victoire (3-1) de son équipe contre le Cercle Bruges, en match comptant pour la 29e journée de la Pro League belge.

Il a signé un doublé (6e, 70e) et délivré la dernière passe sur le troisième but de son équipe. L'ancien joueur de Seraing totalise désormais onze buts, dont huit en championnat. Son compatriote Moctar Diop, pensionnaire de La Gantoise U23 en deuxième division belge, a également été passeur décisif lors du large succès (4-1) contre le Sporting Lokeren.

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En France, Bamba Dieng a contribué à la victoire de Lorient (9e) face à Lens (2e, 56 pts), mettant fin à une série de quatre matchs sans succès. L'attaquant sénégalais a inscrit son 8e but de la saison lors de la 26e journée de Ligue 1.

Ce résultat empêche les Sang et Or, club d'Abdallah Sima, de reprendre au Paris Saint-Germain la tête du classement. Les Parisiens (57 pts), avec Ibrahim Mbaye, restent leaders avec un match en moins.

À Monaco (6e), Lamine Camara a participé à la victoire (2-0) contre Brest, samedi. Sans Krépin Diatta, blessé, les Monégasques ont enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat.

Toujours en Ligue 1, le milieu de terrain de Toulouse (11e), Pape Demba Diop, a délivré une passe décisive lors de la victoire spectaculaire (4-3) face à Metz. Arrivé en début d'année, le champion d'Afrique U20 en 2023 enchaîne les titularisations et les bonnes performances.

En Allemagne, Nicolas Jackson du Bayern Munich a été expulsé à la 42e minute lors du choc contre le Bayer Leverkusen. L'attaquant sénégalais a écopé d'un carton rouge après un violent tacle sur le Français Martin Terrier, sanctionné après intervention de la VAR.

Cette expulsion intervient alors que le Sénégalais enchaînait une troisième titularisation consécutive. En trois matchs, il avait déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

En Angleterre, Tottenham (16e) de Pape Matar Sarr a obtenu son premier point en sept matchs toutes compétitions confondues en tenant Liverpool en échec (1-1) à Anfield. Le milieu de terrain sénégalais était titulaire.

West Ham (18e), d'El Hadji Malick Diouf, a également fait match nul (1-1) contre Manchester City. Crystal Palace (14e), d'Ismaïla Sarr, a été tenu en échec (0-0) par Leeds. Everton (8e), d'Iliman Ndiaye et Gana Gueye, s'est incliné (0-2) face au leader Arsenal, tout comme Chelsea (6e) de Mamadou Sarr battu par Newcastle.

En Italie, Assane Diao a fait son retour avec Como (4e) après un match sans jouer. L'attaquant sénégalais de 20 ans est entré en début de seconde période lors de la victoire (2-1) de son équipe contre l'AS Rome. Il avait repris la compétition fin février après plusieurs semaines d'absence.

En Arabie saoudite, Al Ahli SC (3e) d'Édouard Mendy a chuté contre Al Qadsiah, mettant fin à une série de 17 matchs sans défaite, dont 15 victoires. Al-Nassr de Sadio Mané conforte sa place de leader (67 pts) après sa large victoire (5-0) contre Al Khaleej. Al-Hilal de Kalidou Koulibaly reste deuxième après son succès (1-0) à l'extérieur face à Al Fateh.

Au Canada, Cheikh Sabaly a inscrit son premier but avec les Whitecaps de Vancouver en Major League Soccer lors du large succès (6-0) contre Minnesota United, dimanche, à l'occasion de la 4e journée. L'attaquant sénégalais avait rejoint le club canadien début février en provenance de Metz.