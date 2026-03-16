Sénégal: Kaolack - Centralisation de la gestion des ports secondaires à Dakar - Ziguinchor et kaolack recadrent Wally Diouf Bodian

Le retrait de la gestion des stations portuaires de Ziguinchor et Kaolack continue de susciter de vives réactions dans ces deux régions. Après un premier déplacement à Ziguinchor, Serigne Mboup a reçu vendredi dernier à Kaolack, une délégation d'opérateurs économiques ziguinchorois, conduite par le vice-président de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture (Cciaz) Aboubacar Camara. L'objectif de cette rencontre était de consolider les relations entre les deux chambres consulaires et d'unir leurs forces pour contester la décision unilatérale portant retrait de la gestion des ports de Kaolack et Ziguinchor. Une mesure qui selon plusieurs observateurs, serait imputable au directeur général du Port autonome de Dakar (PAD).

Après des visites effectuées au complexe « Coeur de ville » et sur les installations du port de Kaolack, les deux délégations ont pris la parole par la voix du vice-président de la chambre de commerce de Ziguinchor. Celui-ci a directement signifié à Wally Diouf Bodjan « qu'un Port n'a pas la vocation de tirer ses bénéfices au sein d'un port comme lui. Un port a plutôt la vocation d'aller trouver le maximum de concessionnaires pour développer ses activités et le relever son attractivité au sens économique ».

Pour Aboubacar Camara, « le directeur général du PAD serait plutôt compris s'il adoptait une démarche constructive. Autrement dit aller droit vers les chambres de commerce et voir avec elles comment les renforcer en équipements ou infrastructures pour leur développement. Malheureusement aujourd'hui le Port autonome de Dakar (Pad) est en crise économique et il faut reprendre les ports secondaires pour survivre. Ce qui totalement aberrant » a déclaré le vice-président de la chambre de commerce de Ziguinchor.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a poursuivi en ajoutant que « Wally Diouf Bodian à travers sa pensée cherche à reprendre des mains de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor et de celle de Kaolack des patrimoines leur appartenant. La chambre de commerce de Ziguinchor a construit le Port de Ziguinchor grâce à ses vaillants opérateurs économiques. A Kaolack, l'histoire révèle que c'est une ancienne forêt qui a été débroussaillée pour accueillir les bâtiments du Port et toutes les infrastructures réalisées par la chambre de commerce de Kaolack ».

Il ne s'est pas arrêté là, et de continuer son propos « je ne connais pas directement Wally Diouf Bodian mais je sais qu'en dehors de ses tentatives de priver à la région de Ziguinchor son poumon économique, il est aussi entré dans une dynamique de renforcer le Port de la Guinée Conakry sans le savoir. Il y a quelques heures on nous apprend une attaque dans la région de Sindia. Et nous savons que le fait d'envoyer tous les jeunes qui dépendaient du Port en chômage peut provoquer ces genres d'incidents ou même réveiller la crise qui est aujourd'hui vieille de 40 ».

Quant à Serigne Mboup à la suite de Aboubacar Camara, a rappelé que « le décret de 2023 relatif aux affectations des Ports secondaires au PAD ne peut en aucun cas effacer ni l'histoire, ni les droits des chambres consulaires. Les rapports conventionnels qui lient l'Anam et les chambres de commerce doivent être respectés. Au même titre que les partenaires qui ont mis leurs ressources dans ces Ports pour un besoin ou un autre et qui attendent encore ».

Le président de la Chambre de commerce de Kaolack a fustigé aussi les méthodes employées sur le terrain. « Ce que nous avons constaté est de trouver sur le terrain des directeurs qui ont été affectés dans ces Ports sans prise de fonction officielle, sans passation officielle de services, concertation ou préavis ».

Serigne Mbour dit enfin ne pas comprendre la manière dont Wally Diouf Bodian s'est engagé dans cette affaire. « Ce que je ne comprends pas c'est la manière dont il a procédé pour entrer dans cette histoire avec des panneaux portant l'effigie du PAD et qu'il est entrain de poser partout dans ces ports pour les marquer comme territoires. A Kaolack, j'ai moi-même demandé l'enlèvement pur et simple de ces panneaux qui n'ont pas encore le droit de figurer dans un espace privé »