Sénégal: Ag du CNOSS - Problèmes et contraintes des fédérations sportives - Diagna appelé « à engager le dialogue avec les Hautes Autorités »

Mamadou Diagna Ndiaye a été appelé par ses pairs a etre leur interprète auprès des pouvoirs publics. C'est l'une des grandes recommandations contenue dans le communique final du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) qui informe par la même occasion de la prorogation du mandat du Comité directeur, du bureau et du Président d'un an et de la tenue de l'Assemblée générale le 22 décembre 2026 au cours de laquelle, le président Ndiaye a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.

« J'arrête ! », a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye ce samedi 14 mars 2026 lors de l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) tenue à la salle Évasion du Terrou Bi de Dakar, confie une source. « Non, monsieur le président, lui retorquent plusieurs présidents de Fédérations sportives. Il faut continuer le travail. A défaut, il faut poursuivre jusqu'après les Jeux olympiques de la Jeunesse ».

Le président du COJOJ accède a la demande non sans préciser que l'élection aura alors lieu au mois de décembre 2026 et qu'il ne briguera pas un nouveau mandat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Auparavant, « les représentants de Fédérations Nationales et Groupements sportifs ont, à l'unanimité, fait part des problèmes et contraintes fortes qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leurs missions, dans un contexte marqué par l'urgence d'une bonne préparation des athlètes qui devront défendre les couleurs du Sénégal lors des JOJ Dakar 2026 », lit-on dans le communique final reçu à la Rédaction de Sud Quotidien.

Face à la situation, les présidents demandent au patron de l'olympisme sénégalais d'etre leur interprète auprès des pouvoirs publics sénégalais.

« Les représentants des Fédérations nationales et Groupements sportifs, à l'unanimité, ont demandé au Président du CNOSS d'engager le dialogue avec les Hautes Autorités gouvernementales afin de les sensibiliser et informer sur cette situation », souligne d'ailleurs le communique de la Fédération des Fédérations.

Absence d'accompagnement de la tutelle

« Cette situation, précise l'édit de Cnoss, découle de l'absence d'un programme de préparation clair et d'un manque d'accompagnement approprié par la tutelle, pour garantir toutes les conditions de bonne participation et de médailles pour les athlètes ».

L'AG fixée au 22 décembre 2026

A la suite du Comité Directeur, l'Assemblée Générale a ainsi exprimé sa grande satisfaction au Président et aux membres du Bureau Exécutif pour le travail accompli et a adopté, à l'unanimité, les différents rapports qui ont soumis à son appréciation, mentionne le communiqué.

L'édit ajoute : « L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des informations partagées par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 sur l'état des préparatifs de ce premier événement olympique en Afrique, a adressé ses félicitations au Président du COJOJ Dakar 2026 et au Coordonnateur Général pour le travail remarquable accompli, mais aussi ses sincères remerciements aux plus Hautes Autorités pour le soutien déterminant dans la préparation de cet événement majeur qui a fini de positionner l'olympisme sénégalais dans le monde ».

L'Assemblée Générale a particulièrement saluer « l'héritage dont bénéficiera le monde sportif national après les jeux ».

Appréciant le contexte et les impératifs de la préparation et de l'organisation des Jeux Olympique de la Jeunesse Dakar 2026 et considérant que le CNOSS est membre du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, présidé par le Président du CNOSS et la nécessité d'assurer la continuité dans la préparation de cet événement de dimension planétaire, « elle a décidé, à l'unanimité des membres présents, et par dérogation aux dispositions de l'Article 11.1.2.C des statuts, de proroger pour une année à compter du 22 décembre 2025 le mandat du Comité Directeur, du Bureau Exécutif et de Président, c'est-à-dire jusqu'au 22 décembre 2026 ».

Diagna ne briguera pas un nouveau mandat

Le Président du CNOSS a informé les membres de sa décision librement exprimé de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de l'instance olympique nationale au terme du mandat prorogé.

« L'Assemblée Générale, après avoir salué l'oeuvre gigantesque du Président à la tête du CNOSS, a pris acte de sa décision », conclut la source.