Sénégal: Incendie au marché central de Mbour - Des cantines endommagées, fortes interpellations sur la sécurité

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026 au marché central de Mbour. Rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, le feu a néanmoins endommagé plusieurs cantines et provoqué des pertes matérielles. L'incident met une nouvelle fois en lumière les problèmes d'installations électriques irrégulières, de promiscuité et d'accès difficile à l'intérieur du marché, particulièrement fréquenté à l'approche des fêtes.

Le marché central de la ville de Mbour a été le théâtre d'un début d'incendie dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026, occasionnant des dégâts matériels dans plusieurs cantines. L'alerte a été donnée aux alentours de 1 h 30 du matin, lorsque des flammes ont été aperçues dans l'une des cantines du marché. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le feu serait parti d'un compteur électrique situé dans la cantine où travaillait un menuisier métallique. Ce dernier effectuait des travaux de soudure au moment où l'incident s'est produit. Toujours d'après ces témoignages, le compteur aurait brusquement pris feu peu après le début des travaux, provoquant un départ de flammes qui s'est rapidement propagé à l'intérieur de l'espace.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire l'incendie. Leur intervention a toutefois été rendue difficile par l'accessibilité limitée à l'intérieur du marché. Les allées étroites et l'enchevêtrement d'installations ont compliqué l'acheminement du matériel et retardé l'accès au foyer du sinistre.

Malgré ces obstacles, les soldats du feu ont réussi à maîtriser les flammes avant qu'elles ne se propagent à d'autres secteurs du marché. Leur intervention rapide a permis d'éviter un incendie de grande ampleur dans ce lieu commercial très fréquenté.

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Le sinistre a cependant causé des pertes matérielles pour certains commerçants, plusieurs cantines ayant été endommagées par les flammes ou par la fumée. Au petit matin, les occupants des lieux constataient l'étendue des dégâts tout en exprimant leur inquiétude face à la récurrence de ce type d'incident dans les marchés urbains.

Au-delà des dégâts enregistrés, cet incident remet sur la table la question de la sécurité au sein du marché central de Mbour. De nombreux commerçants évoquent en effet la présence d'installations électriques non conformes aux normes de sécurité. Dans ce vaste espace commercial, les branchements irréguliers et les câbles électriques improvisés sont fréquents, créant des risques permanents d'accident.

Le marché central se distingue également par une forte promiscuité entre différentes activités commerciales. On y retrouve notamment des ateliers de tailleurs, des boutiques de cosmétiques, quelques cantines de denrées alimentaires ainsi que de nombreuses échoppes. Cette cohabitation, combinée à l'exiguïté des lieux, accentue les risques en cas de sinistre.

Les allées piétonnes, souvent encombrées par des marchandises ou des installations temporaires, rendent par ailleurs la circulation difficile. En période d'affluence, notamment à l'approche des fêtes, il devient particulièrement compliqué d'y circuler librement, ce qui peut entraver les opérations de secours en cas d'urgence.

Lors de l'intervention, la direction chargée de la gestion du marché central, conduite par Serigne Assane Diop, s'est rendue sur place pour suivre la situation. Les responsables ont assisté les sapeurs-pompiers pendant les opérations visant à maîtriser l'incendie et à sécuriser les lieux.

Pour l'heure, les causes exactes du sinistre restent à déterminer. Bien que la piste liée aux travaux de soudure soit évoquée par plusieurs témoins, des enquêtes devraient être menées afin d'établir les circonstances précises de l'incident.

Ce nouvel épisode relance néanmoins le débat sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans les grands marchés urbains. Entre installations électriques anarchiques, manque d'espaces de circulation et forte densité d'activités, ces lieux commerciaux demeurent particulièrement vulnérables aux incendies.