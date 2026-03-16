Sénégal: Khalifa Sall sort du silence et charge le régime du tandem Diomaye-Sonko - « Ils perdront le pouvoir comme ils l'ont obtenu »

Après plusieurs mois de silence depuis les législatives anticipées de mars 2024, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, est monté au créneau ce week-end pour prédire la fin du régime du tandem Diomaye-Sonko. Lors d'une conférence-ndogou organisée par la jeunesse de son mouvement, l'ancien maire de Dakar a dénoncé « l'incompétence » du pouvoir en place et appelé à l'unité de l'opposition pour bâtir une alternative capable de mettre fin au régime du tandem Diomaye-Sonko.

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, sort du bois. Disparu des radars politiques depuis la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 mars 2024, l'ancien maire de Dakar est sorti de sa réserve pour lancer des attaques contre le régime en place. S'exprimant le samedi 14 mars, en marge d'une conférence-ndogou autour du thème : « Les khalifistes face aux dérives du populisme », organisée par le Daaray jeunesse de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall a notamment dénoncé « l'incompétence » des autorités actuelles. « Les gens sont fatigués, ils vivent des difficultés et rencontrent des problèmes.

C'est indéniable », a martelé l'ancien ministre du Commerce et de l'Artisanat sous le régime socialiste (1998-2000) et candidat malheureux à l'élection présidentielle de mars 2024. Il n'a pas manqué non plus de prédire la fin du régime du tandem Diomaye-Sonko.

« Le problème de ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'ils perdront le pouvoir de la même manière qu'ils l'ont obtenu. Ils ont parlé jusqu'à ce qu'on leur confie le pouvoir et ils parleront jusqu'à ce qu'ils le perdent. C'est comme ça que cela va se passer », a-t-il déclaré. Poursuivant son propos devant ses partisans, Khalifa Ababacar Sall a appelé à l'unité de l'opposition et à la mise en place d'une large alliance pour « construire une véritable alternative ». « Si nous voulons arriver à bon port, nous avons l'obligation de nous unir. Personne ne peut réussir seul.

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C'est pourquoi nous devons nous retrouver, nous regrouper et nous rassembler pour bouter ce régime hors du pouvoir », a-t-il lancé à l'endroit des forces de l'opposition. « Il ne s'agit pas de reproduire les mêmes pratiques. Nous ne ferons pas les choses de la même manière ni avec les mêmes méthodes. Notre combat se fera dans l'intérêt du peuple. Ils finiront par perdre le pouvoir parce qu'ils passent leur temps à polémiquer », a-t-il conclu.