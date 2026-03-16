Sénégal: Congrès de Pastef - Le Conseil national a fixé au 6 juin

Réuni dimanche à Dakar hier, dimanche 15 mars, le Conseil national de PASTEF-Les Patriotes a acté la tenue de son premier congrès le 6 juin 2026. Cette rencontre majeure devra consacrer l'élection du président du parti et définir les grandes orientations politiques pour les six prochaines années, dans un contexte de consolidation de la formation après douze ans d'existence.

Le Conseil national de PASTEF-Les Patriotes a acté la date du premier congrès du parti. Réunis en session ordinaire hier, dimanche 15 mars 2026 à Dakar sous la présidence de son leader Ousmane Sonko, les responsables du parti au pouvoir ont retenu le 6 juin 2026 à Dakar, pour la tenue de cette rencontre qui marquera une étape importante dans l'institutionnalisation de la formation politique après douze années d'existence. Dans un communiqué rendu public à l'issu de cette rencontre, le Conseil national a souligné que ce congrès aura pour principales missions l'élection du président du parti et la définition des grandes orientations politiques pour les six prochaines années.

Le Conseil national a également chargé la Haute Autorité de régulation du parti d'organiser le scrutin interne et autorisé la mise en place de comités préparatoires chargés notamment de la rédaction des textes d'orientation, de la logistique et de la révision des statuts.

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Par ailleurs, les membres du Conseil ont été informés de l'installation de la Commission nationale de placement des cartes, du nouveau format des cartes de membre, de la maquette du futur siège du parti ainsi que des préparatifs des prochaines élections territoriales. À cette occasion, Ousmane Sonko a appelé les militants à renforcer la mobilisation, l'unité et la discipline pour la réussite du congrès et la poursuite du projet de transformation nationale.