Ile Maurice: Révision de la loi environnementale - Le public répond à l'appel

La consultation publique lancée dans le cadre de la révision de l'Environment Act 2024 a suscité un intérêt notable. À la clôture de l'exercice, le 5 mars, près d'une cinquantaine de propositions avaient été soumises depuis l'ouverture de l'appel à contributions le 30 janvier.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique d'impliquer la population et les différentes parties prenantes dans l'actualisation du cadre légal régissant la protection de l'environnement.

Les contributions reçues proviennent d'horizons variés. Une douzaine d'entre elles ont été soumises par des organisations non gouvernementales, tandis que le secteur académique et le secteur privé sont également représentés, notamment à travers des propositions émanant d'entreprises. Des participants basés à l'étranger, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, ont également pris part à l'exercice. La participation citoyenne a, par ailleurs, été marquée : une trentaine de contributions ont été envoyées par des particuliers, témoignant de l'intérêt du public pour les questions environnementales.

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Au moment du lancement de l'appel à propositions, le ministère avait souligné l'importance d'un engagement collectif face aux défis environnementaux. Il avait rappelé que la santé des citoyens et celle de leurs familles dépend directement de la qualité de l'environnement. Pour un petit État insulaire comme le nôtre, les enjeux environnementaux exigent non seulement des investissements importants, mais également une évolution des comportements et une véritable culture de la protection de la nature.

La révision de la législation repose également sur un constat partagé par plusieurs institutions, dont la Police de l'environnement : la loi actuelle présente certaines lacunes qui en limitent l'efficacité. Certaines activités demeurent insuffisamment encadrées et l'absence de dispositions spécifiques concernant les pollueurs récidivistes complique la lutte contre les infractions répétées.

Dans cette optique, la réforme de l'Environment Act vise à renforcer la protection de la nature tout en reconnaissant ses droits, une orientation inscrite au coeur du Programme gouvernemental 2025-2029.

Parallèlement, les autorités envisagent l'adoption d'une loi sur les zones écologiquement sensibles (Environmentally Sensitive Areas - ESA Act), destinée à mieux protéger la biodiversité et à renforcer la résilience écologique du territoire. Le gouvernement entend également mobiliser la population à travers des campagnes de sensibilisation et le programme «Service à l'écologie», qui encourage la participation volontaire des citoyens à des actions concrètes en faveur de l'environnement.

Intervenant dans l'émission «19 Minutes, Le Point», diffusée le 27 février sur la télévision nationale, le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a rappelé que la protection de l'environnement est une responsabilité collective. Il a également assuré que le gouvernement reste attentif aux aspirations des citoyens, notamment des jeunes générations, qui souhaitent vivre dans un pays où la qualité de vie et la beauté naturelle sont préservées.

Le ministre avait ainsi invité la population et les parties prenantes à participer activement à cette révision, affirmant que toute suggestion susceptible d'enrichir la future législation environnementale était la bienvenue. «L'environnement n'est pas seulement l'affaire de Rajesh Bhagwan, mais celle de toute la population. Il s'agit de notre pays, de notre terre, de notre mer, de l'air et de la nature que nous voulons protéger, avec l'ambition d'inscrire les droits de la nature dans la Constitution», avait-il déclaré.

Les contributions recueillies font désormais l'objet d'une analyse interne. Cette étape sera suivie de plusieurs sessions de travail réunissant les ministères concernés par les enjeux environnementaux, afin d'adopter une approche transversale. Ces travaux devraient permettre l'élaboration d'une première ébauche de projet de loi, qui servira de base à la rédaction du futur texte législatif destiné à répondre aux défis environnementaux actuels et à venir.